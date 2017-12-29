06 كراسي طبية لجراحة الأسنان لفائدة قطاع التربية





تدعمت وحدات الكشف الطبي والمتابعة الصحية التابعة لقطاع التربية ;التعليم بولاية تيسمسيلت بست كراسي طبية جديدة لجراحة الأسنان حسبما لمسناه اول الخميس اثناء دعوتنا من لدن مديرية التربية ومديرية الصحة وأوضح بيان مشترك بأن هذه الكراسي الجديدة التي سلمتها مديرية الصحة والسكان مساء أمس الأربعاء على مستوى مقر الولاية تم توزيعها على وحدات الكشف والمتابعة الصحية التي تعرف نقصا كبيرا بل احتياجا في هذه التجهيزات الطبية حيث دعمت في المناطق التالية ا وبالأحرى البلديات التالية عماري ولرجام وخميستي وتيسمسيلت (وحدتين) المصدر نفسه اكد بأن هذه العملية مولت في إطار ميزانية الولاية. كما تسلمت مديرية التربية كذلك أربعة حقائب متنقلة خاصة بجراحة الأسنان ستوجه لفائدة المؤسسات التربوية المتواجدة بالمناطق النائية على غرار تلك التابعة لبلديتي برج الأمير عبد القادر وسيدي بوتشنت. وكشف نفس المصدر بأن المديرية المذكورة ستستقبل قريبا حصة أخرى من الأرائك جراحة الأسنان والتي سيتم توزيعها على الوحدات التي تعاني نقصا في هذه التجهيزات منها تلك المتواجدة ببلديات برج الأمير عبد القادر وسيدي سليمان والعيون. وتندرج هذه العملية في إطار الاتفاقية المبرمة ما بين مديريتي الصحة والسكان والتربية الرامية لضمان تكفل طبي على مستوى المرافق التربوية وكذا توفير العتاد الطبي الضروري بوحدات الكشف والمتابعة الصحية. ويذكر أن قطاع لتربية بالولاية يتربع على 13 وحدة للكشف والمتابعة الصحية والتي تضمن تغطية صحية مدرسية لفائدة أزيد من 78 ألف متمدرس ومتمدرسة في الأطوار التعليمية الثلاثة. ومن جهة أخرى كشف ذات المصدر عن الشروع قريبا في تجسيد مخطط عمل سيتم مابين مديريتي التربية والصحة والسكان والذي يشمل ضمان تجهيز وحدات الكشف والمتابعة الصحية بالمنطقة التي تعاني عجزا في عدد من المعدات الطبية ذات صلة بالنشاطات الطبية المرتبطة بالأشعة وطب الأسنان وطب العيون وفق نفس المصدر.

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