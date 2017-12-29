مفرزة للجيش الوطني الشعبي تحجز"06.73" قناطير من الكيف المعالج





ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 ديسمبر 2017 بمنطقة بني ونيف بولاية بشار/ن.ع.3، كمية معتبرة من الكيف المعالج تُقدر بـ (6,73) قناطير، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان الناحية العسكرية 2، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (03) كيلوغرام من الكيف المعالج.

وفي نفس السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، (12) مهربا وحجزت ست (06) شاحنات ومركبيتين (02) رباعيتي الدفع و(11,05) طنا من المواد الغذائية وأغراض أخرى، فيما تم ضبط (6636) وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة الناحية العسكرية الرابعة

من جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف الناحية العسكرية الخامسة ، محاولات تهريب أزيد من (13262) لترا من الوقود، في حين تم توقيف (12) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وبرج باجي مختار.

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