اسرائيل تستفز الفلسطنين وتهاجم قطاع غزة بصواريخ





تقارير اعلامية تفيد بأن إسرائيل أطلقت قذائف على عدة نقاط لرصد عناصر حركة حماس

وبعد ذلك أطلقت من القطاع صواريخ جديدة على البلدات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية.وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت صاروخين من أصل 3 صواريخ تم إطلاقها باتجاه إسرائيل من قطاع غزة صباح اليوم الجمعة.وحسب التقارير الإعلامية، سقط الصاروخ الثالث في منطقة مفتوحة في النقب.وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في عدد من البلدات القريبة من الحدود مع قطاع غزة.وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء تزامنا مع مراسم إحياء ذكرى الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول بإحدى البلدات القريبة من الحدود، والذي قتل خلال الحرب على غزة في عام 2014،





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