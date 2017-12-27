توقيف (03) تجار مخدرات وحجز (48.5) كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان





في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، يوم 26 ديسمبر 2017، بتلمسان/ن.ع.2، ثلاثة (03) تجار مخدرات، وحجزت (48.5) كيلوغرام من الكيف المعالج، كما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من برج باجي مختار وعين صالح وتمنراست/ن.ع.6، (42) مهربا وضبطت شاحنة (01) و(8920) لتر من الوقود و(1.33) طن من المواد الغذائية و(11800) لتر من زيت المائدة و(350) قرص مهلوس و(08) أجهزة ومعدات كشف عن المعادن.

في نفس السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببسكرة وإن أمناس/ن.ع.4، أربعة مهربين (04) وحجزت (1.67) كيلوغرام من الذهب والفضة، ومركبتين (02) و(265) وحدة من مختلف المشروبات و(5000) علبة سجائر وكمية من الأدوية خاصة بالحيوانات، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بباتنة/ن.ع.5، شخصين (02) وضبط سلاح ناري (01) تقليدي الصنع وبندقية مضخية (01) وخراطيش وأدوات تصنيع أسلحة تقليدية.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بعنابة/ن.ع.5، محاولة هجرة غير شرعية لـ (24) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، كما أوقف عناصر الدرك الوطني بتندوف/ن.ع.3، (08) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.

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