الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
27/12/2017 11:08:00

حصيلة مهام الجيش الوطني الشعبي لسنة 2017


تمكنت مفارز ووحدات الجيش الوطني الشعبي خلال 2017 ، من القضاء وتحييد 90 إرهابيا ، بينما سلم 29 إرهابيا آخر أنفسهم للسلطات العسكرية . 

وجاء في حصة السليل التي تبثها وزارة الدفاع الوطني على أثير القناة الإذاعية الأولى أنه تم  خلال العام 2017:

القضاء وتحييد 90 إرهابيا وتوقيف 40 إرهابيا من بينهم 5 نساء، واستسلام 29 ارهابيا وتوقيف 203 عناصر دعم وإسناد .كما تمكنت وحدات الجيش الشعبي الوطنة المرابطة على الحدود من  توقيف 1700 مهرب و9 تجار اسلحة ، وأزيد من 500 تاجر مخدرات.

وبلغت عدد الذخائر والأسلحة الحربية المسترجعة 258 بندقية كلاشنيكوف و62 بندقية رشاشة و5 هاونات و16 قاذف صواريخ و247 بندقية إلى جانب كشف وتدمير 160 لغما مضادا للأفراد وتقليديا وأكثر من 179 ألف طلقة من مختلف العيارات بالإضافة إلى صواريخ ومقذوفات متنوعة وكمية معتبرة من المواد المتفجرة.

 كما تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي من توقيف أكثر من 13 ألف مهاجر غير شرعي ، كما حجزت 47 طنا من المخدرات و5 كلغ من الكوكايين وأكثر من 1.279 مليون لتر من الوقود و1400 طن من المواد الغذائية المهربة

وتعد هذه النتائج الميدانية  وإن  كانت من ضمن المهام الدستورية للجيش الشعبي الوطني ، تتويجا لمجهودات وحدات ومفارز الجيش وجاهزيتها في سبيل تأمين الحدود الوطنية ودرء كل أشكال التهديدات المتربصة بالوطن ، كما تؤكد احترافية ويقظة أفراد الجيش الشعبي الوطني  في أداء مهامهم.

كما تعكس هذه النتائج فعالية الاستراتيجية المتبناة من القيادة العليا للجيش الشعبي الوطني  في سبيل أن تبقى الجزائر بمنأى عن أي تهديد مهما كان نوعه ، مثلما أكده نائب وزير الدفاع الوطني رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح في عديد المناسبات والزيارات الميدانية إلى مختلف النواحي العسكرية على مستوى الوطن.     

عدد القراءات 28 مرة | قراءات اليوم 28 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

بن مرادي: عمليات الاستيراد ..غالبا مشكوك فيها

أكد وزير التجارة ،محمد بن مرادي، أن نسبة انفتاح الاقتصاد الجزائري، تقدر بأكثر من 60 بالمائة وهو مؤشر يظهر مدى تبعية السوق الوطني للخارج. وأوضح بن
image

توقيف (03) تجار مخدرات وحجز (48.5) كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان

في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، يوم 26 ديسمبر 2017، بتلمسان/ن.ع.2، ثلاثة (03) تجار مخدرات، وحجزت (48.5)
image

حصيلة مهام الجيش الوطني الشعبي لسنة 2017

تمكنت مفارز ووحدات الجيش الوطني الشعبي خلال 2017 ، من القضاء وتحييد 90 إرهابيا ، بينما سلم 29 إرهابيا آخر أنفسهم للسلطات العسكرية .  وجاء في
image

زبدي: لابد من وضع ضوابط لسوق السيارات

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن التسهيلات التي أقرتها الحكومة استفاد منها المتعامل الاقتصادي كالتسهيلات البنكية وكذلك بعض الإجراءات التي تم إتباعها مؤخرا
image

فتح 32 قسما لتدريس اللغة الأمازيغية بتيسمسيلت

جرى فتح 32 قسما لتدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التربوية خلال الموسم الدراسي الجاري بولاية تيسمسيلت حسبما علم لدى مديرية التربية. وأوضح ذات المصدر بأن هذه الأقسام
image

زمالي: 1.2 مليون شاب أنشأوا مؤسسات مصغرة في 20 سنة

·      "كناك" مول 141 ألف مؤسسة مصغرة بحجم قروض بلغت 322 مليار دينار أكد  وزير العمل و التشغيل  و الضمان الاجتماعي  مراد زمالي، أمس، بالجزائر العاصمة
image

"تاج" يدعوا الحكومة لفتح حوار جدي مع المضربين

دعت الكتلة البرلمانية لحزب تجمع أمل الجزائر"تاج"، أمس، وزارة الصحة إلى فتح حوار جدي مع المضربين في قطاع الصحة في إشارة لإضراب مساعدي التمريض والأطباء
image

ولد عباس يردُّ على حنون

أكد  الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أمس، أن "وفاة الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين لم تكن طبيعية وأن الأسرار بخصوص وفاته
image

بوتفليقة يجتمع بالحكومة.. اليوم

ينتظر أن يجتمع رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة ،اليوم، بحكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، بمقر رئاسة الجمهورية، للتوقيع على قانون المالية 2018 ، إضافة إلى النظر
image

ارهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سّلم إرهابي نفسه، اليوم 26 ديسمبر 2017، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالمسمى " ع. أق غالي"، المدعو "أبو يحي" الذي كان
قيم هذا المقال
0