فتح 32 قسما لتدريس اللغة الأمازيغية بتيسمسيلت
جرى فتح 32 قسما لتدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التربوية خلال الموسم الدراسي الجاري بولاية تيسمسيلت حسبما علم لدى مديرية التربية. وأوضح ذات المصدر بأن هذه الأقسام تشمل السنتين الرابعة والخامسة ابتدائي وذلك عبر دوائر تيسمسيلت وثنية الحد ولرجام وبرج بونعامة وخميستي وبرج الأمير عبد القادر والأزهرية. وتستقبل هذه الأقسام حوالي 700 تلميذ يشرف على تأطيرهم سبعة معلمين مختصين في تدريس وتلقين اللغة الأمازيغية. ويندرج فتح هذه الأقسام في إطار البرنامج المسطر من قبل وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع المحافظة السامية للغة الأمازيغية الذي يرمي إلى توسيع نطاق تدريس هذه اللغة عبر المؤسسات التربوية وفق ذات المصدر. وتسعى المديرية الولائية للتربية إلى توسيع تدريس اللغة الأمازيغية في الطورين الإكمالي والثانوي خلال الموسم الدراسي المقبل وذلك بالتعاون مع أولياء التلاميذ فضلا عن ضمان توفير العدد الكافي من الأساتذة المختصين في تدريس هذه اللغة.
عدد القراءات 21 مرة | قراءات اليوم 21 مرة
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك