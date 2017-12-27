

بن مرادي: عمليات الاستيراد ..غالبا مشكوك فيها أكد وزير التجارة ،محمد بن مرادي، أن نسبة انفتاح الاقتصاد الجزائري، تقدر بأكثر من 60 بالمائة وهو مؤشر يظهر مدى تبعية السوق الوطني للخارج. وأوضح بن



توقيف (03) تجار مخدرات وحجز (48.5) كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، يوم 26 ديسمبر 2017، بتلمسان/ن.ع.2، ثلاثة (03) تجار مخدرات، وحجزت (48.5)



حصيلة مهام الجيش الوطني الشعبي لسنة 2017 تمكنت مفارز ووحدات الجيش الوطني الشعبي خلال 2017 ، من القضاء وتحييد 90 إرهابيا ، بينما سلم 29 إرهابيا آخر أنفسهم للسلطات العسكرية . وجاء في



زبدي: لابد من وضع ضوابط لسوق السيارات أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن التسهيلات التي أقرتها الحكومة استفاد منها المتعامل الاقتصادي كالتسهيلات البنكية وكذلك بعض الإجراءات التي تم إتباعها مؤخرا



فتح 32 قسما لتدريس اللغة الأمازيغية بتيسمسيلت جرى فتح 32 قسما لتدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التربوية خلال الموسم الدراسي الجاري بولاية تيسمسيلت حسبما علم لدى مديرية التربية. وأوضح ذات المصدر بأن هذه الأقسام



زمالي: 1.2 مليون شاب أنشأوا مؤسسات مصغرة في 20 سنة · "كناك" مول 141 ألف مؤسسة مصغرة بحجم قروض بلغت 322 مليار دينار أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي، أمس، بالجزائر العاصمة



"تاج" يدعوا الحكومة لفتح حوار جدي مع المضربين دعت الكتلة البرلمانية لحزب تجمع أمل الجزائر"تاج"، أمس، وزارة الصحة إلى فتح حوار جدي مع المضربين في قطاع الصحة في إشارة لإضراب مساعدي التمريض والأطباء



ولد عباس يردُّ على حنون أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أمس، أن "وفاة الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين لم تكن طبيعية وأن الأسرار بخصوص وفاته



بوتفليقة يجتمع بالحكومة.. اليوم ينتظر أن يجتمع رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة ،اليوم، بحكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، بمقر رئاسة الجمهورية، للتوقيع على قانون المالية 2018 ، إضافة إلى النظر