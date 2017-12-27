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27/12/2017 10:42:00

فتح 32 قسما لتدريس اللغة الأمازيغية بتيسمسيلت


جرى فتح 32 قسما لتدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التربوية خلال الموسم الدراسي الجاري بولاية تيسمسيلت حسبما علم لدى مديرية التربية. وأوضح ذات المصدر بأن هذه الأقسام تشمل السنتين الرابعة والخامسة ابتدائي وذلك عبر دوائر تيسمسيلت وثنية الحد ولرجام وبرج بونعامة وخميستي وبرج الأمير عبد القادر والأزهرية. وتستقبل هذه الأقسام حوالي 700 تلميذ يشرف على تأطيرهم سبعة معلمين مختصين في تدريس وتلقين اللغة الأمازيغية. ويندرج فتح هذه الأقسام في إطار البرنامج المسطر من قبل وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع المحافظة السامية للغة الأمازيغية الذي يرمي إلى توسيع نطاق تدريس هذه اللغة عبر المؤسسات التربوية وفق ذات المصدر. وتسعى المديرية الولائية للتربية إلى توسيع تدريس اللغة الأمازيغية في الطورين الإكمالي والثانوي خلال الموسم الدراسي المقبل وذلك بالتعاون مع أولياء التلاميذ فضلا عن ضمان توفير العدد الكافي من الأساتذة المختصين في تدريس هذه اللغة.

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