زمالي: 1.2 مليون شاب أنشأوا مؤسسات مصغرة في 20 سنة





· "كناك" مول 141 ألف مؤسسة مصغرة بحجم قروض بلغت 322 مليار دينار

أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي، أمس، بالجزائر العاصمة أن أزيد من نصف مليون شاب جزائري نجحوا في إنشاء مؤسسات مصغرة وتمكنوا من استحداث أزيد من 2ر1 مليون منصب شغل في غضون 20 سنة. وأوضح الوزير خلال تدخله في جلسات النقاش التي تنظمها الجمعية المهنية للبنوك حول وضعية الاقتصاد الوطني أن هذه المشاريع المصغرة وفرص العمل المستحدثة تم تحقيقها بفضل اجراءات دعم التشغيل التي وضعتها السلطات العمومية من خلال أجهزة "أونساج" و " كناك" و "أنجام". وأشار في السياق إلى أن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك" مول 141 ألف مؤسسة مصغرة بحجم قروض بلغت 322 مليار دينار، في حين مولت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج" 370 ألف مؤسسة بقروض بلغ حجمها 800 مليار دينار. وأضاف أن مرافقة البنوك للمؤسسات المصغرة تتواصل ما بعد القرض المصغر وأن مشكل التمويل حل نهائيا.

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