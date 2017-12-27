"تاج" يدعوا الحكومة لفتح حوار جدي مع المضربين





دعت الكتلة البرلمانية لحزب تجمع أمل الجزائر"تاج"، أمس، وزارة الصحة إلى فتح حوار جدي مع المضربين في قطاع الصحة في إشارة لإضراب مساعدي التمريض والأطباء المقيمين الذي دخل إضرابهم الشهر الثاني وتسببوا في شل المستشفيات بعد دخول إضراب مفتوح عن العمل. وأوضح بيان حزب عمار غول أنه سيتم تنظيم يون برلماني، خلال منتصف شهر جانفي المقبل، حول المنظومة الصحية في الجزائر، داعية الحكومة إلى تعميق الحوار، حول الصحة، مع جميع الأطراف الفاعلين، خاصة وأن مشروع القانون لا يزال محل نقاش برلماني،وجاءت هذه الدعوة في إشارة للتعفن الكبير الذي تشهده مستشفيات الوطن المشلولة منذ أيام بسبب الإضراب.كما دعت الكتلة البرلمانية الطلبة الأطباء المقيمين، الذي دخلوا في إضراب مفتوح، إلى تغليب مصلحة المريض، مؤكدة، على تفهم حقوقهم المهنية والإجتماعية،و ناشدت الكتلة، في بيان لها، الجهات الوصية، إلى فتح حوار جدي مع هذه الفئة. هذا ويأتي تنظيم هذا اليوم البرلماني المرتقب الشهر القادم بعد دخول الأطباء المقيمون في إضراب وطني مفتوح ونفذوا تهديدهم بشل مستشفيات الوطن الذي أطلقوه الأسبوع الماضي نتيجة عدم تفاعل وزارة الصحة مع مطالبهم بعد أكثر من شهرين من الإضراب يومين كل أسبوع،يضاف له إضراب مساعدي التمريض المقدر عددهم بـ60 ألف ممرض ممن احتجوا الأسبوع الفارط أمام مبنى وزارة مختار حزبلاوي.

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