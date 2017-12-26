ارهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست
سّلم إرهابي نفسه، اليوم 26 ديسمبر 2017، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالمسمى " ع. أق غالي"، المدعو "أبو يحي" الذي كان بحوزته مسدس رشاش (01) من نوع كلاشنيكوف ومخزن (01) مملوء، الإرهابي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014.إن مجهودات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد مدى عزم وإصرار قواتنا على الحفاظ على أمن بلادناوحماية الحدود الوطنية.
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