الغة هي التي تفرض نفسها كحاجه اجتماعية





أعلن، اليوم، مدير المركز الوطني البيداغوجي واللّغوي لتعليم تمازيغت، عبد الرزاق دوراري، أنه “ضد إجبارية تدريس اللّغة الأمازيغية عبر جميع ربوع التراب الوطني”، كونه “لا توجد حاجة اجتماعية ملّحه لذلك”. ومن جهة اخرى ابرز مدير المركز الوطني البيداغوجي واللّغوي لتعليم تمازيغت أن من يريدون فرض إجبارية تدريس اللغة الأمازيغية ، يسيرون ضد اختيارات المجتمع، لان اللّغة هي التي تفرض نفسها كحاجه اجتماعية تدفع أفراد المجتمع لتعلمها اختيارا لتحقيق مصلحة اجتماعية ، وهو الأمر الذي لا ينطبق على اللّغة الأمازيغية،حسب المتحدث. واضاف دوراري أنه يشجع تدريس كل اللّغات وفق الطلب واختيار أفرادها على غرار “المزابيه والترقيه والقبائليه” شريطة ألا يكون في خانة الإجبارية والإلزام ، معتبرا محاولة البعض فرض تعليم الأمازيغية ضربا من الخيال لن يؤدي إلى نتائج ايجابية في المستقبل.

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