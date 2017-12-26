الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
26/12/2017 17:20:00

الغة هي التي تفرض نفسها كحاجه اجتماعية


أعلن، اليوم، مدير المركز الوطني البيداغوجي واللّغوي لتعليم تمازيغت، عبد الرزاق دوراري، أنه “ضد إجبارية تدريس اللّغة الأمازيغية عبر جميع ربوع التراب الوطني”، كونه “لا توجد حاجة اجتماعية ملّحه لذلك”. ومن جهة اخرى ابرز مدير المركز الوطني البيداغوجي واللّغوي لتعليم تمازيغت أن من يريدون فرض إجبارية تدريس اللغة الأمازيغية ، يسيرون ضد اختيارات المجتمع، لان اللّغة هي التي تفرض نفسها كحاجه اجتماعية تدفع أفراد المجتمع لتعلمها اختيارا لتحقيق مصلحة اجتماعية ، وهو الأمر الذي لا ينطبق على اللّغة الأمازيغية،حسب المتحدث. واضاف دوراري أنه يشجع تدريس كل اللّغات وفق الطلب واختيار أفرادها على غرار “المزابيه والترقيه والقبائليه” شريطة ألا يكون في خانة الإجبارية والإلزام ، معتبرا محاولة البعض فرض تعليم الأمازيغية ضربا من الخيال لن يؤدي إلى نتائج ايجابية في المستقبل.

عدد القراءات 38 مرة | قراءات اليوم 6 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

ارهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سّلم إرهابي نفسه، اليوم 26 ديسمبر 2017، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالمسمى " ع. أق غالي"، المدعو "أبو يحي" الذي كان
image

سيارة كية “كيا” تقصي من قائمة السيارت المسموح بتركيبها في الجزائر

نزلت التعلمية التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص علامات السيارات العالمية المسموح بتصنيعها في الجزائر، كالصاعقة على مسؤولي مصنع “كيا الجزائر”، بعد إقصاء الأخيرة
image

الغة هي التي تفرض نفسها كحاجه اجتماعية

أعلن، اليوم، مدير المركز الوطني البيداغوجي واللّغوي لتعليم تمازيغت، عبد الرزاق دوراري، أنه “ضد إجبارية تدريس اللّغة الأمازيغية عبر جميع ربوع التراب الوطني”، كونه “لا
image

أحمد جولي، يؤكد: مشاركة أزيد من 40 فرقة خاصة في الطبعة الـ11 للمهرجان

أكد محافظ مهرجان أهليل أحمد جولي، أن المهرجان الذي ستحتضنه المقاطعة الإدارية تيميمون، ابتداء من السابع و العشرين من ديسمبر الجاري إلى غاية الثلاثين منه،
image

مقتل 17 شخصاً في قصف للتحالف في صنعاء والحديدة

أفادت مصادر طبية يمنية وشهود عيان، بمقتل 17 شخصاً وإصابة آخرين في قصف لمقاتلات التحالف العربي بالعاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة. وقالت المصادر، إن مقاتلات التحالف شنت
image

السلطات التونسية تحظر رحلات طائرات شركة "طيران الإمارات"

أفادت مصادر تونسية أن السلطات التونسية أصدرت قرارا بمنع هبوط طائرات شركة "طيران الإمارات" في جميع المطارات التونسية، وأعلنت الشركة تعليق رحلاتها إلى تونس على
image

عاشق: إجراءات جديدة لفائدة الناقلين الخواص في 2018

أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء عاشق يوسف شوقي، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لسائقي سيارات الأجرة و الناقلين
image

راوية يدعو البنوك إلى الابتكار لاستقطاب أفضل للادخار

دعا وزير المالية، عبد الرحمان راوية، البنوك العمومية والخاصة في الجزائر إلى الابتكار من خلال تسويق منتجات مالية تساهمية بغرض استقطاب أفضل للمدخرات البنكية. ولدى تدخله
image

تدمير 10 مخابئ للإرهابيين وتوقيف 03 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة

في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 25 ديسمبر 2017 بباتنة الناحية العسكرية الخامسة٫ عشرة (10) مخابئ للإرهابيين تحوي ألبسة ومواد
image

بن صالح يستقبل سفيرالجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر

       إستقبل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة  اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 بمقر المجلس، سعادة السيد رضا عامري   سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية
قيم هذا المقال
0