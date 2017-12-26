تدمير 10 مخابئ للإرهابيين وتوقيف 03 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة





في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 25 ديسمبر 2017 بباتنة الناحية العسكرية الخامسة٫ عشرة (10) مخابئ للإرهابيين تحوي ألبسة ومواد غذائية، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بنفس الولاية. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببشار/ن.ع.3، أربعة (04) تجار مخدرات وضبطت مركبة رباعية الدفع ودراجتين (02) ناريتين وكمية معتبرة من الكيف المعالج تُقدر بـ(103) كيلوغرام، في حين أوقفت مفارز أخرى بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، ثلاثة (03) مهربين وضبطت شاحنتين و(04) أطنان من المواد الغذائية و(5000) لتر من زيت المائدة و(2000) لتر من الوقود و(3,6) أطنان من مادة الفحم. من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بالوادي/ن.ع.4، مهربا وحجزوا (20) قنطارا من مادة التبغ، في حين تم توقيف (41) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وبشار.

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