بن صالح يستقبل سفيرالجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر
إستقبل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 بمقر المجلس، سعادة السيد رضا عامري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر. وقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية الجيدة، وأعرب كل من رئيس مجلس الأمة والسفير الإيراني عن إرتياحهما لما وصلت إليه، كما تطرقا إلى أهمية التعاون البرلماني وضرورة مواصلة تعزيزه من خلال الحوار والتواصل على المستوى الثنائي وفي المحافل البرلمانية. وقد كان اللقاء من جهة أخرى فرصة لتبادل وجهات النظر حول الوضع العام في المنطقة على ضوء المستجدات الراهنة.
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