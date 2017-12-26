

الغة هي التي تفرض نفسها كحاجه اجتماعية أعلن، اليوم، مدير المركز الوطني البيداغوجي واللّغوي لتعليم تمازيغت، عبد الرزاق دوراري، أنه “ضد إجبارية تدريس اللّغة الأمازيغية عبر جميع ربوع التراب الوطني”، كونه “لا



أحمد جولي، يؤكد: مشاركة أزيد من 40 فرقة خاصة في الطبعة الـ11 للمهرجان أكد محافظ مهرجان أهليل أحمد جولي، أن المهرجان الذي ستحتضنه المقاطعة الإدارية تيميمون، ابتداء من السابع و العشرين من ديسمبر الجاري إلى غاية الثلاثين منه،



مقتل 17 شخصاً في قصف للتحالف في صنعاء والحديدة أفادت مصادر طبية يمنية وشهود عيان، بمقتل 17 شخصاً وإصابة آخرين في قصف لمقاتلات التحالف العربي بالعاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة. وقالت المصادر، إن مقاتلات التحالف شنت



السلطات التونسية تحظر رحلات طائرات شركة "طيران الإمارات" أفادت مصادر تونسية أن السلطات التونسية أصدرت قرارا بمنع هبوط طائرات شركة "طيران الإمارات" في جميع المطارات التونسية، وأعلنت الشركة تعليق رحلاتها إلى تونس على



عاشق: إجراءات جديدة لفائدة الناقلين الخواص في 2018 أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء عاشق يوسف شوقي، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لسائقي سيارات الأجرة و الناقلين



راوية يدعو البنوك إلى الابتكار لاستقطاب أفضل للادخار دعا وزير المالية، عبد الرحمان راوية، البنوك العمومية والخاصة في الجزائر إلى الابتكار من خلال تسويق منتجات مالية تساهمية بغرض استقطاب أفضل للمدخرات البنكية. ولدى تدخله



تدمير 10 مخابئ للإرهابيين وتوقيف 03 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 25 ديسمبر 2017 بباتنة الناحية العسكرية الخامسة٫ عشرة (10) مخابئ للإرهابيين تحوي ألبسة ومواد



بن صالح يستقبل سفيرالجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر إستقبل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 بمقر المجلس، سعادة السيد رضا عامري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية



الدالية: جائزة وطنية لأحسن التطبيقات الترفيهية الآمنة للأطفال ..قريبا كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية،عن استحداث جائزة وطنية سنة 2018 حول أحسن تطبيقات معلوماتية ترفيهية آمنة للأطفال. وأوضحت الوزيرة لدى إشرافها رفقة