حسبلاوي يلتقي الأطباء المقيمين هذا الأربعاء





يلتقي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،مختار حسبلاوي، بممثلي النقابة المستقلة للأطباء المقيمين، هذا الأربعاء، للتحاور معهم والرد على المطالب التي رفعوها. وكشف المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة، سليم بلقاسم، لموقع "سبق برس" أن الوصاية ستقدم مجموعة من الإقتراحات للأطباء المقيمين قصد الوصول إلى أرضية اتفاق ترضي جميع الأطراف، وتدفع الأطباء المقيمين لوقف إضرابهم الذي دخلوا فيه منذ قرابة الشهرين.وكان الأطباء المقيمون قد دخلوا أول أمس في إضراب وطني مفتوح، بعد قرابة الشهرين من سلسلة إضراباتهم الأسبوعية، ما تسبب في شلل عام عبر المستشفيات.وترتكز مطالب الأطباء المقيمين على إعادة النظر في صيغة الحالية للخدمة المدنية، مع تحسين ظروف العمل والأمن والتكفل الجيد بالجانب التكويني لهم.

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