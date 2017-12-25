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25/12/2017 22:54:00

اجراءات خاصة لسائقي سيارات الأجرة والناقلين الخواص بالتقسيط في دفع الاشتراكات،


كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء عاشق يوسف، أن مصالحه تعكف على جدولة أقساط اشتراكات السنوية التي تضمن للمنتسبين لصندوقها الحصول راتب تقاعد.

وأوضح عاشق يوسف اليوم في ندوة صحفية عقدها بمناسبة الأيام المفتوحة على الضمان الاجتماعي لغير الأجراء بالعاصمة، بأن صندوق “كاسنوس” سيضمن لجميع العمال غير الأجراء خاصة سائقي سيارات الأجرة والناقلين الخواص التقسيط في دفع الاشتراكات، في حال ما أراد المنتسبون الحصول على راتب تقاعد معتبر، مؤكدا بأن مصالحه ستسمح بدفعهم للحد الأدنى لاشتراكاتهم حاليا، وتنظيم جدول لتقديم المبلغ المتبقي المستحق للحصول على راتب تقاعد مرتفع، مجددا التنويه بأن هناك مردود جيد لذوي الحقوق لمن يدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، والتي كلما كانت قيمتها عالية زادت قيمة راتب التقاعد.

وأشار بأن من مجمل 97 ألف سائق طاكسي في الجزائر، فإن نصفهم فقط مشترك مع صندوق الضمان الاجتماعي، مبرزا بأن هذه الشريحة مهمة ومعتبرة من العمال غير الأجراء التي يمكن أن يجذبها صندوق “كاسنوس”، معربا عن استغرابه من تأمين سائقي الطاكسي للسيارة التي يقودونها، ولا يؤمنون اجتماعيا لنفسهم ولعائلتهم.

وأكد ذات المتحدث بأن عدد المنخرطين زاد بعد إلغاء ضريبة التأخر في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والآن الإجراء يتمثل في تقديم طعن من المشتركين الجدد لمصالح الصندوق المختصة، وإذا كانت الأسباب المرفوعة معقولة يتم تخفيض ضريبة التأخر بنسبة 50 بالمائة، وفي الحالات القاهرة لهؤلاء المشتركين الجدد يتم تخفيض ضريبة التأخر بنسبة مئة بالمئة، مشددا على أن الاشتراكات إجبارية، ومن رفض دفعها عليه تحمل مسؤوليته كاملة.

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