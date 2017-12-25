والي تيسمسيلت يتوقع استلام قريبا حوالي 3 آلاف وحدة سكنية





يرتقب أن تتعزز الحظيرة السكنية لولاية تيسمسيلت باستلام قريبا حوالي 3 آلاف مسكن عمومي إيجاري وموجه للقضاء على البناءات الهشة وغير اللائقة حسبما أعلن عنه امس الاثنين عبد القادر بن مسعود والي. ولاية تيسمسيلت كما أوضح في ذات السياق والي الولاية وهو يدير اجتماع خصصت فعاليات أشغاله تحت لواء المجلس ولائي التنفيذي حيث ناقش عدة ملفات جد مهمة تندرج في الاطار التنموي حيث أدلى بأن "المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري قد التزم مع السلطات الولائية للانطلاق في البرنامج السكني الإجمالي الذي يخص صيغتي العمومي الايجاري والموجه لامتصاص السكن الهش الذي تقلص مما كان العدد عليه سابقا أي بداية 2000 وقتها اكدت سلطات الولاية انذاك التعداد الاجمالي للسكن الهش وصل الى 9000 سكن هش.. يستلم في " مترقبا "استلام قريبا لحوالي 3 آلاف وحدة سكنية ضمن نفس الصيغتين على مستوى مختلف بلديات الولاية". وكشف الوالي أنه سيشرع في توزيع حصص سكنية عمومية ايجارية وموجهة للقضاء على الأحياء القصديرية بالولاية مضيفا بأن هذه العملية ستتم بفضل الجهود المبذولة من قبل المدير العام للديوان المذكور. ومن جهة أخرى أبدى ذات المسؤول استيائه من مسؤولي قطاع السكن بالولاية بالنظر لعدم إطلاق مشروع أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية عمومية ايجارية مسجلة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 والتي لم تنطلق منذ عدة سنوات. كما أكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات إلغاء قرارات الامتياز الممنوحة للمرقين الذين لم ينطلقوا في تجسيد مشاريع السكنات الترقوية الحرة المندرجة ضمن الاستثمارات العقارية الخاصة. وتضمن جدول أعمال المجلس الولائي التنفيذي تقديم مداخلة لمدير البرمجة ومتابعة الميزانية حول وضعية استهلاك الاعتمادات المالية التي تخص المخططات البلدية للتنمية والبرامج القطاعية إلى جانب الاستماع لإطارات الأمانة العامة حول مدى تنفيذ قرارات الوالي المتخذة خلال اجتماع المجلسين الولائيين التنفيذيين الأخيرين. كما أعطى توصيات حازمة طالبا تنفذها في إطارها القانوني بالعمل الجاد والمعاينة والمراقبة وفي ختام اللقاء فسح المجال لرئيس المجلس الشعبي الولائي لإدلاء بكلمة نوه فيها بالمنتخبين الجدد داعيا إياهم الى تكاتف الجهود بهدف السير التسيير الحسن لما يتوقعه المواطن من الىجوه المنتخبة . مذكرا رئيس المجلس الشعبي الولائي الاميار بما قاله والي الولاية ان يلتزم الجميع بوظنيت ولايته ان نكون جلنا كلنا تحت قباعة خدمة تيسمسيلت لا تحت قباعة خدمة السياسة او الحزب للأحزاب أوقات ولخدمة الولاية أوقات فل نكن متعاونين على اخراج الولاية مما هي عليه الى الأحسن المنتظر منا ومن المواطن

عدد القراءات 25 مرة | قراءات اليوم 5 مرة