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25/12/2017 17:28:00

شرطة أمن دائرة برج بونعامة بتيسمسيلت تحجز مايقارب 400 وحدة من المشروبات الكحولية


تمكنت فرقة الشرطة لأمن دائرة برج بونعامة بولاية تيسمسيلت بتاريخ :25/12/2017 من حجز كمية من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية . وحسب المعلومات  تعود القضية إلى استغلال عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن دائرة برج بونعامة بولاية تيسمسيلت ، معلومات دقيقة مفادها قيام أحد المشتبه فيهم ببيع وترويج المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية .

         بعد وضع خطة امنية محكمة والتنسيق مع النيابة حيث تم تفتيش مقر السكن ومحيطه للشخص المتورط في الاربعينيات من العمر ، حيث أسفرت العملية عن حجز كمية من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام والأنواع  قدرت ب 393 وحدة كان يخبئها بإحكام بالأحراش الغابية بجوار وتوقيف المتورط .

    المتورط كان يستغل المكان المعزول البعيد عن الأنظار لمخزن لتخزين المشروبات الكحولية مع القيام بعملية ترويجها في الوسط الحضري بطريقة سرية .

النتائج الايجابية التي سجلتها مصالح أمن دائرة برج بونعامة  تأتي في إطار المساعي و المجهودات التي تبذلها مصالح أمن ولاية تيسمسيلت في توفير جو من الطمأنينة للساكنة و القضاء على كل النقاط السوداء التي ينتشر بها الإجرام و الآفات التي تهدد المواطن لاسيما فئة الشباب خاصة قبيل حلول السنة الميلادية الجديدة 2018.

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