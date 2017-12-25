بن صالح يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية التركي





إستقبل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، اليوم بمقر المجلس، السيد Volkan BOZKIR، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني التركي الكبير والوفد المرافق له.

اللقاء سمح بتناول وجهات النظر والرؤى حول القضايا ذات الإهتمام المشترك، خاصة التطورات الأخيرة التي عرفتها القضية الفلسطينية. الطرفان أكدا على ضرورة تنسيق المواقف من أجل السماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه على أرضه طبقا للقرارات الدولية. ظاهرة الإرهاب والتصدي لها، كانت من بين أهم المحاور التي شملها اللقاء، في هذا السياق نوه السيد Volkan BOZKIR، بالدور الذي يلعبه فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة في نشر السلم والأمن في العالم، بعد نجاح سياسة المصالحة الوطنية في الجزائر، واصفا فخامته بالشخصية المهمة في العلاقات الدولية. على الصعيد الثنائي، أبدا الطرفان إستعدادهما للرقي بالعلاقات البرلمانية إلى مستوى جودة العلاقات السياسية والإقتصادية بين البلدين والشعبين.

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