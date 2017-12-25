بدوي وهامل يشرفان على تخرج أعوان الشرطة بالعاصمة





أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، رفقة اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني،أمس، بمدرسة الشرطة الدار البيضاء على مراسم حفل تخرج الدفعة الموحّدة ضمت سبعة مدارس لأعوان الشرطة الذين زاولوا تربصهم بكل من مدارس الشرطة، الدار البيضاء المسيلة، الشلف، سطيف، معسكر، تبسة وسدراتة. وتضم هذه الدفعة 2568 عون شرطة، منهم 349 من العنصر النسوي، وهذا بحضور، وزير المجاهدين، وزير التكوين والتعليم المهني، وزير الأشغال العمومية والنقل، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، ووالي ولاية الجزائر والسلطات العسكرية، أعضاء مجلس الأمة، إطارات من الأمن الوطني، عائلات الطلبة المتخرجين، إلى جانب أعضاء من جمعيات المجتمع المدني وممثلي الأسرة الإعلامية. وأستهلّ حفل التخرج بتفتيش الدفعة التي حملت اسم شهيد الواجب الوطني عون الشرطة "بوسلامة عيسى" رمز التضحية، الواجب والوفاء، الذي سقط في ميدان الشرف بتاريخ 04 ماي 1994، لتليه مباشرة كلمة ألقاها مدير المدرسة، قدّم من خلالها عرضا عن تربص الدفعات المتخرجة، التي تلقت تكوينا نظريا وتطبيقيا في مختلف المجالات الشرطية والقانونية على مدار 12 شهرا. وأكد مدير المدرسة في كلمته، أن الدفعات المتخرجة تلقت تكوينا يندرج ضمن منظومة التدريب الجديدة التي أقرتها القيادة العليا للأمن الوطني والتي تعتمد على تطوير آليات التكوين وعصرنة البرامج التدريبية بما فيها التدريب التخصصي وتأهيل الطلبة المتربصين، مواكبة لأحدث برامج العلوم الأمنية والقانونية في ظل احترام قوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان، قصد تقديم أرقى الخدمات الأمنية على أساس المهنية والاحترافية حفاظا على أمن المواطن وحماية الممتلكات، وذلك في إطار تطبيق توجيهات اللواء المدير العام للأمن الوطني التي تتمحور في تطوير المورد البشري وتنمية قدراته. وبعد أداء الطلبة المتخرجين ليمين الإخلاص، وتقليد الرتب وتكريم المتفوقين، قدّم المتخرجين مجموعة من الاستعراضات، شملت عروضا لتقنيات الدفاع الذاتي، حالات التدخل لتأمين المواطنين من مختلف المخاطر والحفاظ على النظام العام، عروض خاصة بالرمي وحماية الشخصيات، تنظيم حركة المرور، عكست المستوى المتميز والتكوين الجيد الذي اكتسبه طلبة الدفعة الموحدة المتخرجة التي تعززت بها صفوف جهاز الأمن الوطني. وشهد الحفل تخرج الدفعة الثانية للفرقة النحاسية للأمن الوطني، المكونة من خمسين (50) عون شرطة التي تلقت بدورها تكوينا نظريا وتطبيقيا، مدته تسعة أشهر، بالمركز المتخصص في التكوين الموسيقي الذي تم إنشاؤه حديثا بمقر مدرسة الشرطة الدار البيضاء

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