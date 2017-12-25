دربال في زيارة عمل لتونس
يقوم رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال ابتداء من الأمس بزيارة عمل إلى تونس. وتندرج الزيارة في إطار "تكريس مبدأ التشاور" مع نظيرتها التونسية،"بما يثري تجربة الطرفين في مجال الرقابة الانتخابية''،حسب ما أفادت به ذات الهيئة ،أمس، في بيان لها.وأوضحت أن دربال سيلتقي خلال هذه الزيارة التي ستمتد إلى غاية الثلاثاء المقبل بنظيره التونسي محمد التليلي منصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،مشيرا إلى أن الهدف منها هو "تكريس مبدأ التشاور و تبادل الرأي والخبرة بما يثري تجربة الطرفين في مجال الرقابة الانتخابية وبما يخدم مصلحة البلدين ويجسد طموحات الشعبين في إقامة تعاون مثمر ومتكامل".
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