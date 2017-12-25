حملة تحسيسية لمواجهة "الحوت الأزرق"
أطلقت وزارة التربية الوطنية حملة تحسيسية ضد خطورة الألعاب الالكترونية، لاسيما خطورة "لعبة الحوت الأزرق". وكشفت وزيرة التربية الوطنية بالقول:"..مباشرة مع بداية الفصل الثاني سيقدم في اطار الحملة دروسا حول الأبعاد السلبية لسوء استعمال الانترنت في جميع الأطوار "الابتدائي، المتوسط والثانوي"، ويكون هذا الدرس خلال الأسبوع الأول من الفصل الثاني في الفترة الممتدة من يوم 7 إلى 11 جانفي.
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