كشف و تدمير أربعة (04) مخابئ للإرهابيين بالمدية
في إطار محاربة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بالمدية الناحية االعسكرية الخامسة، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 23 ديسمبر 2017، أربعة (04) مخابئ للإرهابيين تحوي مواد تدخل في صناعة المتفجرات. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من أم البواقي وبجاية/ن.ع.5، خمسة (05) أشخاص بحوزتهم ثلاث (03) أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، في حين ضبطوا (14) قنطارا من مادة التبغ بالوادي/ن.ع.4. كما تم توقيف مروج مخدرات بحوزته (490) قرص مهلوس بتلمسان/ن.ع.2.
عدد القراءات 15 مرة | قراءات اليوم 15 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك