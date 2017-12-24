محمد لوكال: الحكومة لن تعيد النظر في قيمة منحة السفر





أكد، محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أمس، أن الحكومة لن تعيد النظر في قيمة منحة السفر إلا إذا تخطى سعر برميل النفط عتبة الـ 100 دولار مجددا. وكشف محافظ بنك الجزائر في تصريح لموقع "سبق برس" حول إنخفاض قيمة منحة السفر من 130 إلى 105 أورو، ومتى سيحظى الجزائريين بمنحة سفر محترمة على غرار جيرانهم؟، أكد بأن الوضع المالي الراهن للجزائر لا يسمح لها برفع قيمة منحة السفر، خاصة وأنها تسعى بكل الطرق المتاحة لوقف نزيف العملة الصعبة. وأعلن لوكال على هامش مشاركته في إجتماع الثلاثية الذي خصص لتوقيع ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، عن فتح 5 فروع لبنك الجزائر الخارجي في فرنسا بداية من سنة 2018، وهو الاجراء الذي من شأنه رفع قيمة الأموال المستقطبة من الجالية لتفوق 2 مليار دولار سنويا -حسب ذات المتحدث. ومن جهة أخرى أعلن محافظ بنك الجزائر، عن رفضه لمقترح تغيير العملة، حيث أكد بأن القضاء على الأزمة يستوجب القضاء على مسبباتها، وأن استبدال العملة لن يكون حلاً كون سبب التدهور ليس في العملة في حد ذاتها.

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