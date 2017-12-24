ولد عباس يؤكد: الأفــــــلان ملتزم بوعده أمام الشعب الجزائري





في إطار اللقاءات المبرمجة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس انعقد ،أمس،أول اجتماع رسمي بعد الانتخابات، التي جرت في تاريخ 23 نوفمبر المنصرم. واللقاء حضره كل محافظي جبهة التحرير الوطني على المستوى الوطني وكذا رؤساء المجالس الشعبية الولائية الفائزة في المسار الانتخابي، نوفمبر 2017 ، وتميز التجمع الذي احتضنه مقر الحزب بحيدرة بقراءة تحليلية مدققة لما أسفرت عنه نتائج الانتخابات المحلية، وكذا دراسة المستجدات التي طرأت على الحزب، خاصة في سياق النجاحات التي تحققت في الانتخابات الأخيرة، بحيث أدلى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أن هناك قفزة نوعية في الفوز بـ700 مجلس شعبي بلدي في 2017 في الوقت الذي فازت فيه جبهة التحرير بـ528 مجلس شعبي بلدي في 2012، وهو ما نوه به الأمين العام للحزب وكذا الفارق الحاصل بين 2012 و2017 . ومن جهة أخرى أكد ولد عباس بحجة الدليل أن جبهة التحرير الوطني كان بحوزتها إبان 2012 "26 مجلس شعبي ولائي" ، وفي انتخابات نوفمبر الماضي من السنة الجارية حقق حزب جبهة التحرير الوطني "34 مجلس شعبي ولائي"، فيما قال أنه تم تزايد مؤشر الأصوات لصالح جبهة التحرير الوطني في الانتخابات الأخيرة بحوالي مليون ومائتي صوت. وبإلحاح شديد ونية صادقة أكد الأمين العام أنه يلتزم بوعده أمام الشعب الجزائري وبكل الوعود التي التزم بها خلال الحملة الانتخابية مستقبلا، مع بدأ القيام بتجمعات شعبية جهوية إلى غاية الرئاسيات القادمة. وأخيرا قال جمال ولد عباس أننا جد سعداء على ما قدمناه وسنقدمه ، ما قدمناه من تنمية للشعب الجزائري، فتح الطرقات، والطريق السيار شرق غرب ، إيصال شبكة الغاز الطبيعي "غاز المدينة" إلى أبعد النقاط ، بناء ما يربو إلى أكثر من 3 ملايين سكن والجهود لا تزال متواصلة في هذا المجال بالذات لاسيما "السكن الريفي"، بحيث تغيرت ملامح التجمعات السكنية بعمق الريف. وفي الختام ضرب موعدا للتواصل المتواصل مع كافة المناضلين وربط علاقتهم بالمواطن في خدمة التنمية.

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