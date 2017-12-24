

كشف و تدمير أربعة (04) مخابئ للإرهابيين بالمدية في إطار محاربة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بالمدية الناحية االعسكرية الخامسة، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 23 ديسمبر 2017، أربعة (04) مخابئ



محمد لوكال: الحكومة لن تعيد النظر في قيمة منحة السفر أكد، محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أمس، أن الحكومة لن تعيد النظر في قيمة منحة السفر إلا إذا تخطى سعر برميل النفط عتبة الـ 100



ولد عباس يؤكد: الأفــــــلان ملتزم بوعده أمام الشعب الجزائري في إطار اللقاءات المبرمجة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس انعقد ،أمس،أول اجتماع رسمي بعد الانتخابات، التي جرت في تاريخ 23 نوفمبر



رابطة حقوق الانسان: نتائج الامتحانات تدفع بالتلاميذ إلى الهروب والانتحار حملت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، المدارس والمؤسسات التربوية الجزائرية مسؤولية ما يعيشه التلاميذ مؤخرا، وقالت إن الأخيرة تخلت عن دورها التربوي وأصبحت



مقري :"حمس" مصرة على توسيع مشروع الوحدة كشف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ،أمس، بأن ثمة "اتصالات مع أحزاب أخرى، على غرار حركة النهضة لتوسيع مشروع الوحدة، ذلك على خلفية



حداد: التوقيع على ميثاق شراكة الشركات ..حدث تاريخي أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات "الأفسيو" علي حداد ، أمس، على دور السلطة في تحسين مناخ الأعمال وتشجيعه خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية مع حظر الإحتكار



سيدي السعيد: "على الدولة لعب دور الضابط والمراقب" شدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،عبد المجيد سيدي السعيد، أمس، على أهمية أن تركز الدولة على الاستثمارات الكبرى التي يحميها الاتحاد العام للعمال



مخرجون يبرزون بأولى أفلامهم الروائية والوثائقية عرف عام 2017 بروز العديد من المخرجين الجزائريين بأولى أعمالهم الروائية والوثائقية التي توجت بمختلف المهرجانات المحلية والدولية غير أنها قلما تعرض للجمهور المحلي. وتميز المخرج



توقيف رعيّة إفريقي بتهمة تزوير العملة الصعبة بالعاصمة عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضية احتيال، التزوير واستعمال المزوّر مع انتحال هويّة الغير، حيث تمّ توقيف مشتبه فيه وهو رعيّة أجنبية، كان يقوم