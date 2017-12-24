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24/12/2017 11:30:00

مقري :"حمس" مصرة على توسيع مشروع الوحدة


كشف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ،أمس،  بأن ثمة  "اتصالات مع أحزاب أخرى، على غرار حركة النهضة لتوسيع مشروع الوحدة، ذلك على خلفية تسلمه رئاسة حركة مجتمع السلم لتسيير المرحلة الأخيرة من مسار الوحدة الاندماجية مع جبهة التغيير. وأوضح مقري في مداخلة له في ختام أشغال الدورة العاشرة لمجلس الشورى الوطني للحركة أن حركة مجتمع السلم "مصرة على الوحدة" موضحا أنه "لم توجد خصومات" في رصيد الحركة "بل اختلافات في وجهات النظر والرؤى"، مشيرا إلى أن الحركة "ستقوم باتصالات مع الأحزاب الأخرى  المشكلة لتنسيقية الانتقال الديمقراطي من أجل التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا التي تشهدها البلاد". هذا وتسلم  مقري في ختام أشغال الدورة العاشرة لمجلس الشورى الوطني للحركة،  رئاسة الفترة الثانية للمرحلة الانتقالية من الرئيس السابق لجبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، على أن يتم عقد مؤتمر استثنائي شهر مايو المقبل لانتخاب رئيس جديد للحزب.

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