سيدي السعيد: "على الدولة لعب دور الضابط والمراقب"





شدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،عبد المجيد سيدي السعيد، أمس، على أهمية أن تركز الدولة على الاستثمارات الكبرى التي يحميها الاتحاد العام للعمال الجزائريين من منطلق انه يمثل هيئة وجدت للدفاع عن مكاسب العمال، مؤكدا أن الدولة مطالبة بأن تلعب دور الضابط والمراقب ولا ينبغي ان يتعدى ذلك. وأفاد سيدي السعيد خلال توقيع اتفاق الشراكة العمومية الخاصة مع الحكومة في أشغال الثلاثية بالمركزية النقابية أنه "يتوجب في الوقت الراهن تخفيف الضغط على الخزينة العمومية"، معتبرا إن "ميثاق الشراكة يضع حدا للذهنيات القديمة تجاه القطاع الخاص، وقال:" ..بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الحكومة ملتزمة مع الشركاء الإجتماعيين"، مشددا على "ضرورة الحد من المواقف "الدوغماتية" و خطابات اليأس و الذهنيات المسبقة النمطية المرسومة ضد القطاع الخاص الوطني". وطالب الأمين العام للمركزية النقابية "بضرورة مراجعة دور الدولة في الإقتصاد الوطني، بتعزيز نشاطها كضابط و مراقب و التركيز على الإستثمارات الكبرى، و الكف عن جعل الدولة في مقام رئيس ورشة إنشاءات ".

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