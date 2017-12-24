توقيف رعيّة إفريقي بتهمة تزوير العملة الصعبة بالعاصمة





عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضية احتيال، التزوير واستعمال المزوّر مع انتحال هويّة الغير، حيث تمّ توقيف مشتبه فيه وهو رعيّة أجنبية، كان يقوم بتزوير الأوراق النقدية من فئة (100) أورو. قضية الحال عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية للرويبة، حيث تقدّم أحد المواطنين إلى ذات المصالح لترسيم شكوى ضد شخص مجهول وهو رعيّة إفريقي، بخصوص قضيّة النصب و الاحتيال تعرض لهما من قبله مشيرا إلى انّه منذ حوالي عشرة أيام وأثناء تواجده بقطاع الاختصاص، تقدّم إليه المشتبه فيه طالبا منه مساعدة مالية بقيمة (10) ملايين سنتيم، قصد استخراج طرد بريدي يحوي (02) مليون اورو أرسل إليه من بنك سويسري، ليسلّمه الضحية المبلغ المتفق عليه، بعد حوالي ساعة من الزمن، عاد المشتبه فيه إلى الضحية وبيده خزنة حديدية مصفّحة وتوجّها إلى بيت الضحّية بولاية بومرداس، حيث أجرى المشتبه فيه مكالمة هاتفية على مسمع الضحية لغرض الحصول على شفرة الخزينة، ليتبيّن بعد فتحها أنّها تحتوي على أوراق مقصوصة على شكل أوراق نقدية عليها صبغة خضراء، أخذ المشتبه فيه منها ورقتين وقام بغسلهما بالماء لتزول عنها الصبغة، فظهر أنّهما ورقتين نقديتين من فئة 100 اورو ومنحهما للضحية قصد التأكّد من صحتهما، وبعد تأكّد الضحية من صحّتهما مع البنوك وأنّهما غير مزوّرتين، طلب المشتبه فيه من الضحيّة تسليمه مبلغ (01) مليار سنتيم لأجل اقتناء مادّة غسل الصبغة الخضراء هنا ارتاب الضحيّة وتقدّم إلى مصالح الأمن لطرح القضيّة عليهم، حيث تبين لهم أن فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة سجّلت شكوى تتضمّن نفس الوقائع، بعد تحريات مستفيضة حول هوية المشتبه فيه، تمّ تحديدها وتوقيفه معترفا في التحقيقات بالفعل المنسوب إليه، كما تبيّن أنّه معروف بانتحال هويّة (09) أشخاص.

مع استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه على السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداعه الحبس المؤقّت.

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