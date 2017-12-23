ولد عباس ينهي مهام أمناء محافظات ولائيين
أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ، جمال ولد عباس، خلال لقائه بالأمناء الولائيين ورؤساء المجالس الشعبية الولائية، وقال إن هناك خمس أو ستة مناضلين أمناء محافظات ولائيين قد أنهيت مهامهم، وحسب مصادر غير مؤكدة تداولتها السنة المناضلين أنه يتوقع أن تكون كل من "شلف بلعباس سوق هراس بشار بسكرة و سطيف" فيما تبقى الرسميات المؤكدة لم تنشر بعد.
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