الجزائر-تونس: مذكرة تعاون لدعم الشراكة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي





تم التوقيع على مذكرة تعاون بين الجزائر و تونس ، أول أمس، تهدف إلى دعم الشراكة القائمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين. وجرى التوقيع على هذه المذكرة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار ونظيره التونسي, سليم خلبوس خلال اجتماع اللجنة الجزائرية -التونسية في مجال التعليم العالي.وعقب التوقيع على هذه المذكرة أكد حجار أن المذكرة ترمي إلى دعم التعاون الثنائي القائم بين البلدين في مجال التعليم العالي و البحث العلمي ، والانتقال به إلى مرحلة "جديدة" تهدف "لوضع استراتيجية حقيقية من شأنها التكفل الأمثل بالانشغالات المطروحة خاصة في مجال البحث العلمي وصياغة برامج بحثية مشتركة, يتم الإشراف عليها بشكل ثنائي". ومن جانبه, أبرز خلبوس ضرورة "تكثيف التعاون الثنائي القائم بين البلدين في مجال العليم العالي و البحث العلمي و الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى استراتيجي ومؤسساتي يخص تبادل الطلبة والأساتذة بين البلدين و الخبرات إجمالا، لاسيما في مجال دعم و تمويل برامج البحث العلمي المشتركة". للإشارة يشهد اجتماع اللجنة المشتركة تنظيم عدة ورشات تتعلق بمجال التكوين و البحث العلمي والحوكمة والحياة الجامعية وتقييم الأنشطة المبرمجة في اللقاءات السابقة.

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