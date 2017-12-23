زعــــــــــلان: مطار الجزائر الدولي الجديد سيسلم كاملا أواخر 2018

أكد وزير الاشغال العمومية و النقل، عبد الغني زعلان،أن مطار الجزائر الدولي الجديد الذي تبلغ نسبة تقدم اشغاله 80 بالمئة سيسلم في سبتمبر 2018. وأفاد الوزير للصحافة على هامش زيارة تفقدية لموقع المشروع قائلا "نحن راضون عن ما تم تحقيقه حتى الآن" ،مضيفا أن " نسبة تقدم اشغال المطار تقارب 80 بالمئة ، ولكن من الضروري أن تستمر هذه الجهود حتى التسليم المرتقب في سبتمبر 2018.ووفقا للوزير، ستكون هناك حاجة إلى فترة تجريبية مدتها ثلاثة (3) أو أربعة (4) أشهر تجرى على مستوى مختلف الأنظمة الداخلية للمطار الجديد قبل افتتاحه بحلول نهاية عام 2018. بالإضافة إلى هذه المنشأة بطاقة عشرة (10) ملايين مسافر في السنة، سيتم تسليم بعض الأجزاء الأخرى من المنشأة خلال نفس الفترة مثل برج المراقبة و فندق أربع نجوم متاخم ومحطة القطار التي ستضمن النقل عبر الخط الجزائر-المطار. ويذكر أن المشروع الوحيد الذي سيستمر بعد هذه الفترة هو خط المترو من محطة الحراش إلى المطار،على امتداد 9.5 كم و يتضمن 9 محطاتي حيث من المرتقب تسليمه في 2021.وخلال اجتماع تنسيقي عقد على مستوى موقع ورشة المطار الجديد مع ممثلي الشركات المشرفة على المشروع ي أصر الوزير على ضرورة تنسيق العمل فيما بينها ما يسمح بتسليم المشروع في المواعيد المحددة . وعلاوة على ذلك، أضاف الوزير يقول "ان هذا المطار الجديد و وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيكون أيضا بمثابة محطة للعبور وتوقف للمسافرين المتجهين نحو بلدان أخرى ".وأوضح في ذات السياق "ان ذلك سيزيد من حركة المرور عبر هذا المطار ما من شأنه أن يكون له أثر إيجابي على صورة الجزائر دوليا و مساهمته في خلق ديناميكية اقتصادية". وتوجه زعلان لاحقا إلى موقع الفندق المجاور ذو ال 4 نجوم الذي تم الانتهاء من أشغاله الكبرى و يتضمن 330 غرفة فضلا عن شقق للمسيرين ي وطابقين سفليين، وصالات رياضية، و مسابح وصالات للانتظار (الدرجة الأولى و رجال الأعمال) لشركات الطيران . وبالإضافة إلى ذلك، يمكن توفير خدمة تقديم الطعام (إعداد وجبات الطعام المقدمة للركاب خلال الرحلات) من هذا الفندق من خلال فرع شركة الخطوط الجوية الجزائرية مكلف بخدمات الإطعام . وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 74 مليار دينار وهي مقسمة إلى ثلاث أجزاء .: مطار الركاب، ومواقف السيارات والممرات المرورية و حضيرة الطائرات والممرات.أما بالنسبة لمحطة الركاب، فإنها تمتد على 192.124 متر مربع ي و تتكون من مبنى مركزي ورصيف الرئيسي. وتتألف من خمسة (5) مستوياتي هذا الهيكل يتكون من 120 نقطة للتسجيلي 9 بساطات متحركة و 37 مصاعد ميكانيكية و 54 مصعد و 12 ممر حامل للأمتعة بمعد1800امتعة/ساعة.أما بالنسبة لمواقف السيارات والممرات، فسيتضمن نظام الدخول وموقف السيارات بسعة 500 .4 مكان .وفيما يتعلق بموقف الطائرات و ممراتها فالأشغال جارية لانجاز منصة لوقوف الطائرات تبلغ مساحتها 410.000 متر مربع.

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