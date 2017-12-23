"سايبم" الإيطالية تعوض لسوناطراك
أمر التحكيم الدولي، شركة "سايبام" الايطالية بدفع مبلغ 135 مليون دولار لشركة “سوناطراك” في نزاع بين الشركتين يتعلق بقضية “إهمال خطير” . وأعلنت شركة الخدمات الإيطالية "سايبم" ، أمس، إن جهات التحكيم الدولي أمرتها بدفع 135 مليون دولار لشركة "سوناطراك" الجزائرية لتسوية نزاع قانوني.وقالت "سايبم" حسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء، إن المبلغ يمثل تعويضا عن خسارة إنتاج مشروع خط أنابيب لغاز البترول المسال في الجزائر أرسته عليها سوناطراك نهاية عام 2008. وصدر قرار التعويض على أساس اتهامات بالإهمال الجسيم قالت سايبم إنها أنكرتها. وقالت الشركة "سايبم تحتفظ بحقها فيما يتعلق بأي طعن جديد على حكم التعويض". وهناك إجراءات تحكيم في ثلاث قضايا أخرى بين سوناطراك والشركة الإيطالية التي تسيطر عليها شركة النفط العملاقة إيني ومجموعة كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي.
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