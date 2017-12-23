"سايبم" الإيطالية تعوض لسوناطراك



ولد عباس ينهي مهام أمناء محافظات ولائيين أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ، جمال ولد عباس، خلال لقائه بالأمناء الولائيين ورؤساء المجالس الشعبية الولائية، وقال إن هناك خمس أو ستة



أويحيى: تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية قال هذا السبت الوزير الأول أحمد أويحيى بمناسبة انعقاد الثلاثية من أجل التوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات أنه سيتم تسهيل فتح رأس مال المؤسسات



أول رئيس تركي يزور السودان غدا الاحد تستقبل العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس تركي، منذ إعلان استقلال السودان عام 1956. وفي



المهرجان الـ12 للمسرح المحترف: 16 مسرحية تدخل غمار المنافسة ستتميز الطبعة الـ12 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف الذي يفتتح اليوم بالجزائر العاصمة بعرض 16 مسرحية معظمها مقتبسة من الأدب الجزائري. وعلاوة على مسرح الجزائر العاصمة الذي



"نشكل تهديدا نوويا جوهريا لواشنطن" قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن بلاده أصبحت دولة استراتيجية قادرة على تشكيل تهديد نووي "جوهري" للولايات المتحدة الأمريكية. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية



الوزير الأول لمركبي السيارات: الدولة ستنظم السوق انتقد الوزير الأول، أحمد أويحيى ،أول أمس، خلال تدشين الطبعة الـ 26 لمعرض الانتاج الجزائري بالجزائر العاصمة "العدد الهائل" لطلبات تركيب السيارات في الجزائر، مؤكدا



الجزائر-تونس: مذكرة تعاون لدعم الشراكة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي تم التوقيع على مذكرة تعاون بين الجزائر و تونس ، أول أمس، تهدف إلى دعم الشراكة القائمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين. وجرى

زعــــــــــلان: مطار الجزائر الدولي الجديد سيسلم كاملا أواخر 2018 أكد وزير الاشغال العمومية و النقل، عبد الغني زعلان،أن مطار الجزائر الدولي الجديد الذي تبلغ نسبة تقدم اشغاله 80 بالمئة سيسلم في سبتمبر 2018. وأفاد الوزير



عبد القادر مساهل: اللجنة المشتركة "الجزائرية-السعودية" ستنعقد بالرياض بداية 2018 كشف وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية ستنعقد بالرياض "خلال الثلاثي الأول من سنة 2018"، مؤكدا