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20/12/2017 16:12:00

الناحية العسكرية الرابعة تُتوج بلقب البطل الوطني العسكري للطايكواندو


تُوج فريق الناحية العسكرية الرابعة للطايكواندو بالبطولة الوطنية العسكرية التي احتضنتها الناحية العسكرية الرابعة في الفترة الممتدة من 17 إلى 20 ديسمبر 2017، على مستوى المركب الرياضي الجهوي العسكري للناحية.  المنافسة عرفت  مشاركة ثمانية عشر(18) فريق، بمجموع مائة وأربعة وأربعون (144) رياضي، ممثلين عن مختلف قيادات القوات والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى للجيش الوطني الشعبي، في حين جاءت النتائج الفنية للبطولة كما يلي:

- المرتبة الأولى: منتخب الناحية العسكرية الرابعة،

- المرتبة الثانية: فريق الفرقة الأولى المدرعةالناحية العسكرية 5،

- المرتبة الثالثة: فريقي الناحية العسكرية الثانية وقيادة الدرك الوطني.

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