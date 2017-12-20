تسليم سيارات متعددة المهام ورباعية الدفع لفائدة وزارة الدفاع الوطني وهيئات وطنية





في إطار تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني الرامي إلى بعث وتشجيع المنتوج الوطني، وتطبيقا لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الهادفة إلى تطوير مختلف الصناعات العسكرية لا سيما الميكانيكية منها، بما يُلبي احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبي ومختلف المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، تم اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017، تسليم )607) عربة متعددة المهام لدى الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس- بنز بتيارت بالناحية العسكرية الثانية، لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، وزارة الصحة، مؤسسة سوناطراك، المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء بالإضافة إلى شركات أخرى عمومية وخاصة.

تأتي هذه العملية استجابة للطلبات الواردة من مختلف المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة وتتويجا فعليا للأهداف المسطرة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي والرامية إلى تعزيز نسيج اقتصادي وطني نوعي.

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