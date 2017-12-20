

شبح البطالة يخيِّم على الشباب.. !! كشف المركز الوطني للإحصائيات، أمس، أن نسبة البطالة 11.7 بالمئة في سبتمبر 2017 مقابل 12.3 بالمئة في أفريل 2017. وأكدت الإحصائيات التي قام بها المركز أن



بن صالح يستقبل سفير فيدرالية روسيا بالجزائر إستقبل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017 بمقر المجلس،سعادة السيد Igor BELLAEV سفير فيدرالية روسيا بالجزائر وقد تناولت المحادثات الديناميكية التي



مناصرة يردُّ على دربال رد رئيس حركة مجتمع السلم" حمس"، عبد المجيد مناصرة ، أمس، على رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ،عبد الوهاب دربال، على خلفية تصريحاته بخصوص



مساهل يلتقي ممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة بتونس التقى وزير الشؤون الخارجية،عبد القادر مساهل، بتونس على هامش الاجتماع الوزاري الثلاثي (الجزائر-مصر-تونس) حول ليبيا ممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة بتونس و ذلك بحضور سفير

أمن العاصمة يوقف مشتبه فيه زوّر أوراق نقدية عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضية تزوير واستعمال المزوّر في أوراق نقدية ذات سعر قانوني وطرحها للتداول في الإقليم الوطني، حيث



استقبال المرضى الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية رسميا صوتت الجمعية الفرنسية سهرة،أول أمس، على مشروع القانون المرخص للموافقة على البروتوكول الملحق للاتفاقية العامة بين فرنسا والجزائر حول الضمان الاجتماعي المؤرخ في 1 أكتوبر



التدشين الرسمي لمصنع الحديد والصلب "بلارة" قريبا استقبل الوزير الأول ،أحمد أويحيى، أمس، بالجزائر العاصمة الشيخ محمد بن عبد الرحمان آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية لدولة قطر الذي



بن مرادي: الحكومة تمنع استيراد 900 منتوج في 2018 أعلن وزير التجارة ،محمد بن مرادي، أمس، عن إلغاء نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016، وذلك اعتبارا من العام المقبل 2018، مؤكدا أنه لا يمكن



تدمير مخبأين للإرهابيين بباتنة في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 ديسمبر 2017 خلال عملية بحث وتمشيط بباتنة /ن.ع.5، مخبأين