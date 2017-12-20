بن صالح يستقبل سفير فيدرالية روسيا بالجزائر
إستقبل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017 بمقر المجلس،سعادة السيد Igor BELLAEV سفير فيدرالية روسيا بالجزائر وقد تناولت المحادثات الديناميكية التي تعرفها العلاقات الثنائية ومستوى التعاون القائم وحرص البلدين على ترقيته وتوسيعه، خاصة من خلال اللجنة العليا المشتركة وبفضل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة. كما تطرق الطرفان إلى التعاون البرلماني وضرورة العمل على الرقي به إلى المستوى المنشود وفي هذا السياق تم التأكيد على الأهمية التي يكتسيها تبادل الوفود البرلمانية. اللقاء سمح من جهة أخرى بتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة في المنطقة العربية.
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