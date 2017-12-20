مناصرة يردُّ على دربال





رد رئيس حركة مجتمع السلم" حمس"، عبد المجيد مناصرة ، أمس، على رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ،عبد الوهاب دربال، على خلفية تصريحاته بخصوص المعارضة و التي قال بخصوصها"شركاؤنا لا يعرفون القانون ويجهلونه"، مؤكدا أن دربال يجهل الواقع وهيئته لا حول ولا قوة لها. وأوضح مناصرة على هامش الندوة التي نشطها بمقر الحركة بالعاصمة، قائلا:"..الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لا تمثل ضمانة ضد التزوير"، منوها بتراجع أداء الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بسبب غيابها عن مراقبة عملية الترشيحات ومدى تطابق ممارسات الإدارة مع القانون وقواعد المنافسة النزيهة، وتقاعسها عن الدفاع عن حق أساسي هو حق الترشح"، ورد على دربال بالقول:"..دربال يجهل حقيقة عملية الممارسة السياسية ولا اعتقد ان القانون بإمكانه أن ينصف صاحب الحق بالنضال الذي اعطاه الشعب بالمحاضر ". وردَّ رئيس حركة "حمس" على تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بالقول:"..لا يمكن أن تقحم نفسها في معركة مع هيئة لا حول ولا قوة لها"، منتقدا بالمناسبة الغياب الكلي- حسبه- للهيئة المستقلة للانتخابات عن مراقبة عمليات الترشيحات خاصة بعد ابلاغها بالمحاضر ، مستنكرا ما أسماه بـ"الخروقات الصارخة" التي قال إنها تمس بشفافية الانتخابات ومصداقية مؤسسات الدولة". وفي سؤال له حول رئاسيات 2019 ، فقال مناصرة ان "الوقت سابق لأوانه الحركة لم تفتح بعد النقاش عن الموضوع خاصة وانه ينتظرها مؤتمر 2018 لترسيم الوحدة وانتخاب رئيس جديد يحكمها لمدة 5 سنوات مقبلة" .أما فيما يتعلق بالتغيير الحكومي المقبل فقال مناصرة ان "حركة مجتمع السلم لم تسمع بهذا التغيير الذي تداولته بعض الاطراف ولا علم لنا به لا من قريب ولا من بعيد".

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