مساهل يلتقي ممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة بتونس





التقى وزير الشؤون الخارجية،عبد القادر مساهل، بتونس على هامش الاجتماع الوزاري الثلاثي (الجزائر-مصر-تونس) حول ليبيا ممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة بتونس و ذلك بحضور سفير الجزائر بتونس و قناصل الجزائر في تونس. وأوضح مساهل خلال هذا اللقاء بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لصالح الجالية الوطنية المقيمة بالخارج تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي أعلن عنها الوزير الأول أحمد أويحيى في 7 ديسمبر بباريس بمناسبة اللقاء الذي جمعه بممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا، ويتعلق الأمر خاصة باستفادة شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من آليات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وإمكانية استفادة أعضاء الجالية من برامج الترقية العقارية سيما من برامج السكن الترقوي العمومي و كذا الاستثمار في الجزائر. ووجه مساهل تعليمات الى رؤساء المراكز القنصلية من أجل تواصل أكبر مع الجالية الوطنية بغية تفهم انشغالاتها الحقيقية و من تم معالجتها بطريقة فعالة و سريعة، مؤكدا على ضرورة أن "تعمل المراكز القنصلية بتعاون وثيق مع السلطات المحلية للبلد الاستقبال من أجل ايجاد حلول للمشاكل التي تطرح على الجالية الوطنية المقيمة بتونس سيما فيما يتعلق بالحصول على الوثائق و الإجراءات الإدارية". وأشار مساهل الى أن التحسن الذي شهدته و لا تزال تشهده حاليا الادارة الجزائرية خصوصا في مجال اصدار وثائق الحالة المدنية "يسهم في تسهيل الحصول على العديد من الوثائق عن بعد بما فيها أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج يضاف الى ذلك اجراءات تبسيط الإجراءات الادارية تجاه الجالية الوطنية المقيمة بالخارج". ودعا مساهل أعضاء الجالية الوطنية بالخارج الى "بذل قصارى جهدها حتى تكون جزءا لا يتجزأ من مسار تطور الجزائر و المساهمة بشكل فعال في تطوير الاقتصاد الوطني". وقد اعرب ممثلو الجالية الوطنية في تونس للوزير "عن شكرهم لإجراء هذا اللقاء و تحادثوا معه حول العديد من المواضيع من بينها مشاركتهم في البناء الوطني من خلال الاستثمار في الجزائر الذي أصبح اليوم مفتوحا لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج".

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