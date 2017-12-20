أمن العاصمة يوقف مشتبه فيه زوّر أوراق نقدية

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضية تزوير واستعمال المزوّر في أوراق نقدية ذات سعر قانوني وطرحها للتداول في الإقليم الوطني، حيث تمّ توقيف مشتبه فيه قام بتقديم أوراق نقدية مزوّرة بقيمة (26) الف دينار في عملية بيع هاتف نقّال.

قضية الحال عالجتها فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الوسط للشرطة القضائية، اثر تقدم شاب لترسيم شكوى مفادها تعرّضه للنصب و الاحتيال، وذلك بعد تلقيه اتصال من قبل مجهول لغرض شراء هاتفه النقال الذي وضعه للبيع على موقع "وادي كنيس" الالكتروني بمبلغ مالي قدره (66000) دينار، حيث تمّت العملية وتحصل الشاب على المبلغ المالي من فئة (2000) و (1000) دينار، ليكتشف بعد ذلك وجود (13) ورقة نقدية من فئة (2000) دينار مزوّرة، مع بداية التحريات، تم تحديد هوية المشتبه فيه وذلك بتتبع الرقم التسلسلي لهاتفه، ليتم بعد ذلك توقيفه، حيث تبين انه طالب جامعي.

بعد إخضاع المشتبه فيه على عملية التلمس الجسدي، عثر بحوزته على الهاتف النقال محل القضية، مقرّا في بداية التحقيق معه انّه اشترى الهاتف من السوق الموازية منذ ثلاثة اشهر بمبلغ مالي قدره (35000) دينار من شخص يجهل هويته، لكن بعد مواجهته بالدلائل و المعطيات المتوفرة، تراجع عن أقواله مصرحا انه اشترى الهاتف مع صديقه الذي طلب منه ذلك، بعد تحديد هوية المشتبه فيه الثاني ومن خلال تنقيطه على مستوى محفوظات الإعلام الآلي ، تبيّن انّه غادر التراب الوطني نحو دولة مجاورة.

مع استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه على السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.

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