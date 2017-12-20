استقبال المرضى الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية رسميا
صوتت الجمعية الفرنسية سهرة،أول أمس، على مشروع القانون المرخص للموافقة على البروتوكول الملحق للاتفاقية العامة بين فرنسا والجزائر حول الضمان الاجتماعي المؤرخ في 1 أكتوبر 1980 والرامي إلى استقبال المرضى الجزائريين بفرنسا. وتم التوقيع على النص الذي يخص المؤمنين اجتماعيا والمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا المقيمين في الجزائر, خلال القراءة الأولى من طرف 51 نائبا (لم يكن هناك أي تصويت بالمعارضة).ويهدف هذا النص إلى إدراج استقبال المرضى الجزائريين في المؤسسات الاستشفائية الفرنسية لتلقي العلاج المبرمج ضمن إطار إداري موحد. ويذكر أن بروتوكول العلاج بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية وقع عليه يوم 10 أفريل 2016 إضافة إلى تسوية إدارية حول علاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية قصد السماح بـ"تفادي المنازعات المالية".وتمت تسوية الخلاف الذي كان قائما بين فرنسا والجزائر بفضل اتفاق بين "المساعدة العمومية-مستشفيات باريس" والسلطات الجزائرية تحت إشراف الحكومتين الفرنسية والجزائرية.
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