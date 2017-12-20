التدشين الرسمي لمصنع الحديد والصلب "بلارة" قريبا





استقبل الوزير الأول ،أحمد أويحيى، أمس، بالجزائر العاصمة الشيخ محمد بن عبد الرحمان آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية لدولة قطر الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وأكد بيان لمصالح الوزير الأول أن الاستقبال جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، وعقب المحادثات التي جمعته، أول أمس الاثنين بمساهل عبر رئيس الدبلوماسية القطري عن إرادة بلده في تعزيز وتدعيم التعاون مع الجزائر في كافة القطاعات لاسيما في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة، معلنا أنه "سيتم قريبا التدشين الرسمي لمصنع الحديد والصلب بمنطقة بلارة بولاية جيجل الذي يعد ثمرة الشراكة بين البلدين". وتمحورت المحادثات بين الوزيرين حول الوضع السائد على الصعيدين الاقليمي والدولي لا سيما القضية الفلسطينية حيث أوضح الوزير القطري أن الطرفين جددا التأكيد في هذا الشأن على "موقفيهما ودعمهما الثابت لهذه القضية وحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف". كما عبر في نفس الوقت عن رفض قطر للقرار الأمريكي الأخير القاضي بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى مدينة القدس المحتلة واصفا الأمر بـ"عرقلة لعملية السلام" بالمنطقة. وحسب الوزير القطري فان المحادثات شكلت فرصة للإطلاع على "نتائج الاجتماع الوزاري الثلاثي (الجزائر-مصر-تونس) حول ليبيا مبرزا "الدور الهام للجزائر من أجل ايجاد حلول سلمية للأزمة في ليبيا".وكان رئيس الدبلوماسية القطري قد حل أول أمس بالجزائر في إطار زيارة عمل تدوم يومين.

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