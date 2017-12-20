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20/12/2017 12:27:00

تدمير مخبأين للإرهابيين بباتنة


في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 ديسمبر 2017 خلال عملية بحث وتمشيط بباتنة /ن.ع.5، مخبأين (02) للإرهابيين يحويان مدفعين (02) تقليديي الصنع وقنبلة يدوية (01) ومعدات تفجير ومواد كيميائية تدخل في صناعة المتفجرات وصفيحة لتوليد الطاقة الشمسية وألبسة وأغراضا مختلفة.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط عناصر الدرك الوطني   تسعة (09) قناطير من مادة التبغ بأدرار/ن.ع.3، و(4176) وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة/ن.ع.4.

من جهة أخرى، أوقف حراس الحدود وعناصر الدرك الوطني (42) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وبشار/ن.ع.3.

 

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