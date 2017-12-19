ضيوف برنامج خادم الحرمين يصلون مكة ويؤدون مناسك العمرة

وصلت أمس إلى مكة المكرمة المجموعة الأولى للعام الثالث من المعتمرين المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للعمرة والزيارة، والبالغ عددهم (220) معتمر ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة في 7 دول، من الجزائر وتونس ومصر والأردن ولبنان والمغرب وموريتانيا، وفور وصولهم قام ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، بأداء مناسك العمرة رافعين أكف الضراعة لله - عز وجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خير الجزاء على ما لقوه من عناية واهتمام، وتوفير لكل الإمكانات من أجل أدائهم مناسك العمرة، وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

وزار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة, حيث أطلعوا على مراحل صناعة الكسوة واستمعوا إلى شرح عن تاريخ صناعة الكسوة والمواد الخام المستخدمة في صناعتها، وعن تاريخ صناعة الكسوة وبداية إنشاء مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومراحل تطوره، وشاهد الضيوف نماذج وصوراً تتحدث عن المراحل التاريخية عن صناعة ثوب الكعبة المشرفة، وفي نهاية الزيارة أجاب المسؤولون عن تساؤلات الضيوف التي تركزت على تاريخ صناعة الكسوة، وبداية إنشاء مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل تطوره، حتى وصل إلى هذا المستوى من التقدم، وتجول المعتمرون في أقسام المجمع ، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية في كل أقسام المصنع ومع العاملين فيه، وتوقفوا طويلاً أمام مهارة العمال في قسم صناعة الحزام .

بعد ذلك انتقل الضيوف لمعرض عمارة الحرمين الشريفين وتجولوا في قاعات المعرض, واطلعوا على أهم المقتنيات النادرة التي يحتويها المتحف، ومجسمي الحرمين، وعدد من المقتنيات المختلفة من مخطوطات ونقوش كتابية وقطع أثرية ثمينة ومجسمات معمارية وصور فوتوغرافية نادرة، إضافة إلى الصور الفوتوغرافية للحرمين، ومقتنيات الحرمين القديمة والحديثة وبئر زمزم وباب الكعبة المشرفة.

وقد أشاد الضيوف بمقتنيات معرض عمارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة منوهين بما شاهدوه في المعرض والذي يعتبر مصدر توثيق تاريخي وثقافي للأجيال الإسلامية حول الجهود التي بُذلت في عمارة الحرمين الشريفين، من أجل التعريف بجزء مهم من التاريخ الإسلامي، مشيدين بتصميم وأقسام المعرض مما زاد عليهم سهولة فهم تاريخ عمارة الحرمين الشريفين وانسيابية الحركة للزائرين في تجسيد ممتاز بين أقسام المعرض والمراحل التاريخية لعمارة والاهتمام بالحرمين ، مشيرين إلى أن المتحف يعد أحد أهم المعالم التي تحكي تاريخ الحرمين.

مكة المكرمة - خالد عبدالله