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19/12/2017 14:06:00

أمن العاصمة يحجز (900) غرام من الهروين


          عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية الاتجار غير الشرعي للمخدرات من نوع "هروين"، حيث تمّ توقيف (09) أشخاص مشتبه فيهم، (07) منهم أفارقة، تمّ حجز (900) غرام من الهروين، مبلغ من العملة الوطنية قدره (42.500) دينار، مبلغ من عملية أجنبية قدره (18.310) نيرة نيجيرية، 018) هاتف محمول، مركبة سياحية و مختلف وثائق سفر وإثبات هوية.

        فكّكت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات التابعة لمقاطعة الوسط، عصابة إجرامية منظّمة تنشط في الاتجار غير الشرعي في المخدرات من نوع الهروين انطلاقا من دولة افريقية نحو الجزائر، يمتد نشاطها عبر عدة مدن وطنية، حيث تمّ توقيف (09) أشخاص مشتبه فيهم، (07) منهم أفارقة، مع حجز (900) غرام من الهروين مبلغ من العملة الوطنية قدره (42.500) دينار، مبلغ من عملية أجنبية قدره (18.310) نيرة نيجيرية، (18) هاتف محمول، مركبة سياحية و مختلف وثائق سفر وإثبات هوية.

        مع استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم على السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداعهم (08) منهم الحبس المؤقت، ووضع مشتبه فيه واحد تحت الرقابة القضائية.

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