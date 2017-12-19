المدير العام للضرائب ،زيكارة : 4 آلاف مليار دينار حصيلة الجباية في 2017
قدر المدير العام للضرائب،مصطفى زيكارة ، أمس، المداخيل الاجمالية للجباية حتى الـ 31 أكتوبر الفارط بـ 4412.5 مليار دينار تمثل فيها عائدات الجباية العادية 2672.4 مليار دينار مقابل 1740.1مليار دينار إيرادات من الجباية البترولية. وقال المدير العام للضرائب لدى استضافته بالإذاعة الوطنية إن عائدات الضرائب لوحدها قدرت بـ 2334 مليار دينار خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري وهو ما يمثل تحقيق 80 بالمئة من الأهداف المرسومة لعام 2017 ، مشيرا إلى تركيز الجهود في الفترة المقبلة على محاربة الاحتيال الضريبي والتهرب الجبائي لبلوغ نسبة نمو تقدر بـ 11 بالمئة في الجباية العادية خلال العام القادم والتي تمثل عائداتها حتى الآن أقل من 60 بالمئة من حجم الجباية الحقيقية وذلك بسبب الممارسات غير القانونية لبعض الجهات. ولدى تعليقه على مدى تأثير تدابير قانون المالية على ارتفاع الأسعار قال المتدخل إن السلطات العمومية ورغم الأزمة المالية تحاول المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين مرجعا الزيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية إلى المضاربة.
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