

الفلسطينيون يبحثون عن رعاية دولية لعملية السلام قال بسام الصالحي، رئيس حزب الشعب الفلسطيني (يساري-أحد فصائل منظمة التحرير)، إن وفدا فلسطينيا منتدبا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيزور الأسبوع الجاري روسيا والصين،



اتفاقية شراكة بين مؤسسات هامة تم بالجزائر العاصمة، أول أمس، توقيع اتفاقية اطار بين صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و البنك الوطني الجزائري. ووقع الاتفاقية- حسب بيان لهاتين المؤسستين



أمن العاصمة يحجز (900) غرام من الهروين عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية الاتجار غير الشرعي للمخدرات من نوع "هروين"، حيث تمّ توقيف (09) أشخاص مشتبه فيهم، (07)



بن صالح يستقيل رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق لـه إستقبل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء19ديسمبر 2017 بمقر المجلس، معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ،



المدير العام للضرائب ،زيكارة : 4 آلاف مليار دينار حصيلة الجباية في 2017 قدر المدير العام للضرائب،مصطفى زيكارة ، أمس، المداخيل الاجمالية للجباية حتى الـ 31 أكتوبر الفارط بـ 4412.5 مليار دينار تمثل فيها عائدات الجباية العادية 2672.4



بن غبريط: إستراتيجية وطنية للمعالجة مشاكل "اللغة العربية" · تعليمة لفتح المدارس في العطل لتنظيم حصص الدعم كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، من قالمة، عن تسجيل نتائج غير مرضية في مادة



بن خالفة : تراجع الواردات خلق ســوقا استثمارية واعــدة · اللجوء إلى التمويل غير التقليدي يمكن أن يشكل خطرا على الاقتصاد يرى وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي، عبد الرحمن بن خالفة ، أن أطراف الثلاثية



طمار: 63 مليون طن من الإسمنت والحديد والآجر لتشييد السكنات كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار،أمس، عن حجم "الاحتياجات الضخمة" من مواد البناء لقطاع السكن لتلبية طلب المشاريع السكنية الجاري إنجازها و كذا



قايد صالح: "الجيش" الحصن المنيع الضامن لأمن الجزائر وشعبها استهل الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الزيارة التي يقوم بها خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 21