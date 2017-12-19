بن غبريط: إستراتيجية وطنية للمعالجة مشاكل "اللغة العربية"





· تعليمة لفتح المدارس في العطل لتنظيم حصص الدعم

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، من قالمة، عن تسجيل نتائج غير مرضية في مادة اللغة العربية في مختلف الامتحانات الوطنية. وأوضحت بن غبريط بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، من ولاية قالمة، بالقول:"..هذه المناسبة تعطينا الفرصة للحديث عن نتائج التلاميذ في هذه المادة"،متسائلة عن أسباب ذلك خاصة " أن اللغة العربية بالرغم من أنها لغة التدريس وفي نفس الوقت مادة قائمة بذاتها إلا أن نتائج التلاميذ فيها غير مرضية".وأعلنت الوزيرة بذلك عن إستراتيجية وطنية للمعالجة البيداغوجية بمشاركة مخابر جامعية، وكذا بالاستعانة بتجارب الدول العربية التي تعاني من نفس المشكلة. ‎ وعلى صعيد آخر أمرت وزيرة التربية الوطنية مدراء التربية بفتح المؤسسات التربوية خلال عطلتي الشتاء والربيع، بغية تنظيم حصص الدعم للتلاميذ المقبلين على الامتحانات الوطنية، مشددة في تعليمة وجهتها إلى مديري التربية، على ضرورة إلزام مدراء المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة بفتح مؤسساتهم خلال الأسبوع الأول من العطلة، مع اتخاذ كافة الاجراءات التنظيمية والتربوية التي تسمح باستقطاب التلاميذ الراغبين في مزاولة حصص الدعم، وتحفيز الأساتذة والعمال للمساهمة في هذه العملية وتوفير الشروط الضرورية لذلك.كما أشارت التعليمة كذلك، إلى أن المؤسسات التعليمية التي عرفت بعض التذبذب في الدراسة، فإنه يتعين على مديري هذه المؤسسات، وبالتنسيق مع الأساتذة وضع البرمجة التي يرونها مناسبة للاستدراك.

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