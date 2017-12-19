طمار: 63 مليون طن من الإسمنت والحديد والآجر لتشييد السكنات
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار،أمس، عن حجم "الاحتياجات الضخمة" من مواد البناء لقطاع السكن لتلبية طلب المشاريع السكنية الجاري إنجازها و كذا تلك المزمع إطلاقها إبتداء من 2018. وقال الوزير في كلمته لدى افتتاح معرض الإنتاج الوطني لمواد و خدمات البناء في قطاع السكن، المنظم من قبل وزارة السكن و منتدى رؤساء المؤسسات، إن "إحتياجات القطاع من مختلف مواد البناء هي ضخمة بالنظر لبرامج السكن والمرافق العمومية الجاري إنجازها و تلك التي ستنطلق في الإنجاز في غضون 2018"، موضحا أن الاحتياجات التي يتطلبها القطاع ابتداء من الآن إلى غاية سنة 2019 تتمثل في 3 ملايين طن من الحديد و 30 مليون طن من الإسمنت و 30 مليون طن من الآجر و 110 ملايين مترمربع من البلاط و 50 مليون متر مربع من الخزف و 6 ملايين حنفية و 2 مليون تجهيز صحي إلى غير ذلك من التجهيزات الكهربائية من كوابل و أسلاك و قنوات الصرف الصحي و أنابيب الماء و الغاز و الأثاث الحضري و الإنارة العمومية. وشدد طمار على المتعاملين العموميين و الخواص لتجنيد كل قدراتهم الإنتاجية و مضاعفتها، مشددا على أن الوزارة قررت و بصفة رسمية و حصرية استعمال المواد الوطنية لتحقيق المشاريع المبرمجة، كاشفا أن هذا القرار قد تم إدراجه في بند يحمله دفاتر الشروط . و ينص هذا البند على أنه "يمنع منعا باتا اللجوء إلى المنتوج الأجنبي إلا في الحالات الاستثنائية واستعمال المواد المصنعة محليا بصفة حصرية . كما أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن استلام مليون و600 ألف سكن بمختلف الصيغ إلى غاية 2019.
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