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19/12/2017 11:31:00

دربال: "شركاؤنا يجهلون القانون"


وجه رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،عبد الوهاب دربال، انتقادات لأحزاب المعارضة التي شككت في أداء هيئته حول المحليات الفارطة، ورد عليهم قائلا:"..شركاؤنا لا يعرفون القانون".وأكد دربال  في كلمته التي ألقاها أمام مجلس الهيئة العليا المنعقد بغرض المصادقة على التقرير المتعلق بالانتخابات المحلية "البلدية والولائية" بفندق الاوراسي بالجزائر العاصمة أن "غياب المعرفة بدقة الإجراءات  والطعون أمام الجهات المختصة لدى الشركاء السياسيين دفعهم إلى الاحتجاج السياسي "، مشيرا أن "التدافع السياسي بدا يأخذ مجراه بين السياسيين المعنيين بالعملية الانتخابية دون سواهم وهو وضع ايجابي يتحسن تدريجيا مع تحسين التجربة مستقبلا". وأضاف:"تجربتنا الأولى في موعدين متتاليين تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أننا جميعا في أمس الحاجة إلى التكوين للارتقاء بالعملية الانتخابية إلى التحسين المستمر "، مبرزا :" العملية الانتخابية بدأت واقعا تنتقل من واقع إلى آخر ومن مجال ضيق إلى فضاء أرحب رغم المآخذ التي لاحظناها اثر كل عملية انتخابية خضناها في تجربتنا الأخيرة "، وقال رئيس الهيئة:"..تنظيف المسار الانتخابي لا يتأتى إلا إذا تصدر المشهد التنافسي تدافع بين قدوات قادرة على ترجمة رؤاها إلى واقع عملي بعد ان تنجح في إيصال هذه الرؤية بوضوح وإقناع إلى جمهور الناخبين"، قائلا أن "المسار الانتخابي النظيف لا يتأتى إلا إذا كان كل الشركاء فيه يلتزمون القانون الذي يتوجب أن يحتكموا إليه دون سواه ". وقال دربال أن "تدخل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبر اطاراتها الموزعين عبر مختلف ولايات الوطن بالغ الاثر في المساهمة الجادة والحكيمة والفورية في التصدي لمعالجة كثير من الحالات والتي سمحت حسبه بلعب دور ايجابي في سلامة إتمام إجراءات مختلف مراحل العملية الانتخابية بهدوء وانسيابية "، مستطردا:".."لم تتحصل أية تشكيلة سياسية على الأغلبية المطلقة لكل المجالس المحلية المنتخبة الأمر الذي يفتح مساحة واسعة للحوار السياسي والتقارب العملي في إدارة الشأن المحلي ،بالإضافة إلى ايجابية التعديل القانوني الذي حسم في رئاسة المجالس البلدية "، مؤكدا أن متابعة العملية الانتخابية بكل مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى إعلان النتائج الأولية للانتخابات تستدعي رقابة دقيقة ومتابعة ميدانية الأمر الذي جعلنا نقف على كثير من الحالات والوقائع بالدراسة والتحليل والتصويب والتنبيه الذي لا يزال يحتاج إلى كثير من الجهد والعمل والتحسين والمعالجة ".

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