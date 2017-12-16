

كتائب المقاومة الوطنية تشيّع شهداء يوم الغضب في غزة شيّع العشرات من مقاتلي كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جثامين شهداء يوم الغضب الذين استشهدوا يوم الجمعة في مناطق التماس مع



توقيف تاجر مخدرات ببشار أوقفت عناصر الدرك الوطني، (01) تاجر مخدرات وحجزت (510) كيلوغرام من الكيف المعالج و(01) وسيارة رباعية الدفع ببشارالناحية العسكرية الثالثة



إكتشاف وتدمير 3 مخابيء للإرهابيين بالبويرة في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش في واد الماجن بالبويرة/ ن.ع.1، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 ديسمبر 2017، (03) مخابيء



إحباط محاولة تهريب آكثر من 26 آلف وحدة من مختلف المشروبات بجانت أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تيارت/ ن.ع.2، بشار/ ن.ع.3، جانت والأغواط / ن.ع.4، (05) مهربين وأحبطت محاولات تهريب (26219) وحدة من مختلف المشروبات،



فريدة سلال توقع آخر كتاب لها بمكتبة العالم الثالث.. اليوم تقوم فريدة سلال، اليوم بتوقيع آخر إصداراتها في مكتبة العالم الثالث، بالعاصمة ابتداء من الساعة الثانية زوالا، ومن بين مجموعة الكتب التي ستوقعها سلال، آخر



"جمعة التحدي" ..الفلسطينيون يواصلون احتجاجاتهم نظم الفلسطينيون، أمس، مسيرات غضب في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، رفضاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده



المجمع الغازي برقان.. قيمة مضافة للإقتصاد الوطني أكدت مصالح مديرية الطاقة أن المجمع الغازي برقان بجنوب ولاية أدرار يكتسي أهمية إقتصادية معتبرة لما يشكله من قيمة مضافة للإقتصاد الوطني من حيث المنتجات



الطلبة ينتفضون من أجل القدس عاصمة أبدية لفلسطين أكد الإتحاد العام الطلابي الحر، أمس،مشاركته بقوة في التجمعات التضامنية مع القضية الفلسطينية، داعيا جموع الطلبة للنفير العام بالعاصمة و الزحف نحو القاعة البيضاوية اليوم،



أويحيى في "رقـــــــــــان"..اليوم يقوم الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم ، بزيارة عمل وتفقد إلى دائرة رقان بولاية أدرار، حيث سيدشن مجموعة من المشاريع الطاقوية والصناعية المهمة. وحسب بيان لمصالح