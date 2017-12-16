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16/12/2017 22:59:00

كتائب المقاومة الوطنية تشيّع شهداء يوم الغضب في غزة


شيّع العشرات من مقاتلي كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جثامين شهداء يوم الغضب الذين استشهدوا يوم الجمعة في مناطق التماس مع الاحتلال شرق مدينة غزة.  وأكدت الكتائب أن كافة الخيارات مفتوحة للرد على العدوان الصهيوني، الذي يأتي بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.ودعت كافة فصائل المقاومة للتوحد في الميدان وتشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة ورفع درجة التنسيق فيما بينها.وأكدت كتائب المقاومة الوطنية أن رحيل الشهداء لن يوقف مسيرة النضال والمقاومة حتى دحر الاحتلال وقطعان مستوطنيه عن أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس العربية.

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كتائب المقاومة الوطنية تشيّع شهداء يوم الغضب في غزة

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