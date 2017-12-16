توقيف تاجر مخدرات ببشار
أوقفت عناصر الدرك الوطني، (01) تاجر مخدرات وحجزت (510) كيلوغرام من الكيف المعالج و(01) وسيارة رباعية الدفع ببشارالناحية العسكرية الثالثة
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