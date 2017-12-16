إكتشاف وتدمير مخبأ للإرهابيين بالبويرة
في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش في واد الماجن بالبويرة/ ن.ع.1، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 ديسمبر 2017، (03) مخابيء تحتوي على (02) بندقية صيد، (01) بندقية مضخية، (01) قنبلة يدوية، (10) كلغ من مواد متفجرة، (12) قنبلة تقليدية الصنع، (02) قاذف صاروخي. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت عناصر الدرك الوطني، بسيدي بلعباس ن.ع.2، (01) حامل ذخيرة، (01) جهاز راديو، (3650) خرطوشة عيار 12 ملم، مواد متفجرة لصناعة القنابل التقليدية وأغراض أخري.
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