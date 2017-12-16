

إكتشاف وتدمير مخبأ للإرهابيين بالبويرة في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش في واد الماجن بالبويرة/ ن.ع.1، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 ديسمبر 2017، (03) مخابيء



إحباط محاولة تهريب آكثر من 26 آلف وحدة من مختلف المشروبات بجانت أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تيارت/ ن.ع.2، بشار/ ن.ع.3، جانت والأغواط / ن.ع.4، (05) مهربين وأحبطت محاولات تهريب (26219) وحدة من مختلف المشروبات،



فريدة سلال توقع آخر كتاب لها بمكتبة العالم الثالث.. اليوم تقوم فريدة سلال، اليوم بتوقيع آخر إصداراتها في مكتبة العالم الثالث، بالعاصمة ابتداء من الساعة الثانية زوالا، ومن بين مجموعة الكتب التي ستوقعها سلال، آخر



"جمعة التحدي" ..الفلسطينيون يواصلون احتجاجاتهم نظم الفلسطينيون، أمس، مسيرات غضب في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، رفضاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده



المجمع الغازي برقان.. قيمة مضافة للإقتصاد الوطني أكدت مصالح مديرية الطاقة أن المجمع الغازي برقان بجنوب ولاية أدرار يكتسي أهمية إقتصادية معتبرة لما يشكله من قيمة مضافة للإقتصاد الوطني من حيث المنتجات



الطلبة ينتفضون من أجل القدس عاصمة أبدية لفلسطين أكد الإتحاد العام الطلابي الحر، أمس،مشاركته بقوة في التجمعات التضامنية مع القضية الفلسطينية، داعيا جموع الطلبة للنفير العام بالعاصمة و الزحف نحو القاعة البيضاوية اليوم،



أويحيى في "رقـــــــــــان"..اليوم يقوم الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم ، بزيارة عمل وتفقد إلى دائرة رقان بولاية أدرار، حيث سيدشن مجموعة من المشاريع الطاقوية والصناعية المهمة. وحسب بيان لمصالح



"كعوان "و" السفير الأمريكي" يتطرقان إلى وضع الصحافة استقبل وزير الاتصال, جمال كعوان، أول أمس، بمقر دائرته الوزارية سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر, جون .ب. ديروشر الذي استعرض معه وضع الصحافة في الولايات



تيسمسيلت: انطلاق أشغال انجاز 200 مسكن للبيع بالإيجار بثنية الحد انطلقت، أول أمس، بمدينة ثنية الحد بولاية تيسمسيلت أشغال انجاز حصة 200 مسكن بصيغة البيع بالإيجار لبرنامج "عدل2" للوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن. وتشرف على انجاز