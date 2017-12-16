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16/12/2017 12:34:00

إحباط محاولة تهريب آكثر من 26 آلف وحدة من مختلف المشروبات بجانت


 أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تيارت/ ن.ع.2، بشار/ ن.ع.3، جانت والأغواط / ن.ع.4، (05) مهربين وأحبطت محاولات تهريب (26219) وحدة من مختلف المشروبات، وأوقفت عناصر الدرك الوطني، (01) تاجر مخدرات وحجزت (510) كيلوغرام من الكيف المعالج و(01) وسيارة رباعية الدفع ببشار/ ن.ع.3كما أوقف حرس الحدود محاولات هجرة غير شرعية لـ (26) شخصا من جنسيات مختلفة بتلمسان وغرداية.

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