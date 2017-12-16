الطلبة ينتفضون من أجل القدس عاصمة أبدية لفلسطين





أكد الإتحاد العام الطلابي الحر، أمس،مشاركته بقوة في التجمعات التضامنية مع القضية الفلسطينية، داعيا جموع الطلبة للنفير العام بالعاصمة و الزحف نحو القاعة البيضاوية اليوم، بالمركب الرياضي 5 جويلية. وقال الإتحاد العام الطلابي الحر في بيان له حول نصرة القدس والقضية الفلسطينية‎ إنه:" بناء على القرار الطائش الذي إتخذه ترامب بترسيم القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي المغتصب و الذي على إثره شهدت مختلف جامعات الوطن إنتفاضة طلابية عارمة إستجابة لدعوة الإتحاد العام الطلابي الحر الرافضة للقرار المتهور "، وأضاف:" تماشيا مع الموقف الرسمي للدولة الجزائري بناءا على البيان الصادر من قبل الوزارة الأولى الذي يسهل الإجراءات العملية للتنديد الشعبي من خلال إقامة تظاهرات للتضامن مع الشعب الفلسطيني". ودعا الإتحاد العام الطلابي الحر الفروع على مستوى باقي الولايات للمشاركة في التظاهرات التي ستقام محليا بنفس اليوم لنثبت للعالم أجمع أن الجزائر حكومة و شعبا لن تتخلى عن القضية الفلسطينية مهما كان الثمن .

عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة